Basket, Trento sconfitta malamente dall’Hapoel Tel Aviv. Playoff sempre più lontani

Diminuiscono sempre di più le speranze di qualificazione ai playoff di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento. La squadra italiana è stata sconfitta dagli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv per 89-68 al termine di una partita condotta fin da subito dalla formazione di coach Dimitris Itoudis. Trento vede lontanissimo il sesto posto in classifica, l’ultimo utile per accedere alla fase ad eliminazione diretta, mentre l’Hapoel è sempre terza e continua nella sua corsa alle prime due posizioni, che valgono l’accesso ai quarti.

In casa Trento non bastano i 17 punti di Jordan Ford. Una buona prestazione anche da parte di Saliou Niang, che sfiora la doppia doppia con 10 punti e 8 assist. Per l’Hapoel è decisivo il brasiliano Bruno Caboclo, che mette a referto 19 punti, ma importanti sono anche i 13 di Antonio Blakeney.

I padroni di casa spingono subito sull’acceleratore in avvio di partita (7-2), ma Trento reagisce con Lamb ed arriva sul -1 (11-10). L’Hapoel allunga nuovamente con un parziale di 8-0. La Dolomiti torna ancora sotto, ma l’ultimo squillo del quarto è la tripla di Blakeney che vale il +9 alla prima sirena (26-17). Trento cerca di stare a contatto in avvio di secondo quarto, ma sono le triple di Caboclo a costruire il solco, con gli israeliani che arrivano sul +16 a cinque minuti dall’intervallo (37-21). Trento sprofonda anche sul -22, ma i canestri finali di Ford e Badalau servono alla Dolomiti per provare a reagire prima della pausa lunga (48-32).

Al rientro in campo l’Hapoel tocca nuovamente il +20 con il canestro di Motley. Uno scatenato Ford nel terzo quarto prova a tenere la Dolomiti a contatto (54-40), ma gli israeliani continuano ad avere il pieno controllo della partita ed entrano negli ultimi dieci minuti sul +15 (65-50). Blakeney permette all’Hapoel di raggiungere ancora il +22 (79-57) e la partita è praticamente finita. Trento non ha la forza e il tempo per tentare una miracolosa rimonta e alla fine cede 89-68.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPOEL TEL AVIV – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 89-68 (26-17, 22-15, 17-18, 24-18)

Hapoel: Motley 9, Ragland 2, Blakeney 13, Palatin 2, Timor 4, Blayzer 4, Foster 11, Beverley 5, Wainright, Madar 11, Ginat 9, Caboclo 19

Trento: Cale 4, Ford 17, Pecchia 2, Niang 10, Forray 3, Mawugbe 9, Lamb 11, Bayehe 9, Badalau 3, Placinschi