Basket, Trapani vuole sognare in casa con Pistoia. Sfide esterne per Brescia, Trento e Bologna. Cremona-Scafati, sfida caldissima

Seconda giornata di ritorno del massimo campionato di pallacanestro e al momento in cima alla classifica bisogna sgranare la situazione. Quattro squadre in testa, ognuna di loro chiamata a un diverso impegno; la prima a scendere in campo sarà la Germani Brescia, coinvolta in uno degli innumerevoli derby lombardi con Varese. Openjobmetis che è caduta a Pistoia dopo tre vittorie in fila e vuole tenere lontana la zona rossa, ma contro ci sarà una Germani che vuole rialzarsi dopo il ko con Tortona e creare più densità nel pitturato dalle 19.00

Alle 20.30 invece arriva il momento di Trapani, che con due vittorie in fila sta sognando a occhi aperti, tanto da aver tentato ‘abboccamenti’ con Danilo Gallinari e Awudu Abass negli ultimi giorni. Pronostico sulla carta chiuso con la Estra Pistoia, che però ha messo fine a una striscia di nove ko in fila e vuole tenersi dietro Cremona e una Napoli rivitalizzata per non farsi coinvolgere definitivamente nella lotta per non retrocedere.

Le altre due capolista invece scenderanno in campo di domenica. Sia Trento che Venezia saranno impegnate lontano dalle mura amiche: per la Dolomiti forse l’impegno più difficile di tutti con la Umana Reyer Venezia proveniente da quattro vittorie in fila e rientrata in gioco per un piazzamento playoff, mentre alle 18.15 la Virtus va in casa di Sassari, reduce da tre ko consecutivi e che rischia di farsi travolgere dalla situazione, poiché dietro combattono.

Il sabato comincerà con una sfida interessantissima in chiave playoff tra Tortona e Reggio Emilia, a pieno merito in gioco per un posto in post season, mentre alle 20 Treviso vuole uscire dal periodo grigio da una vittoria nelle ultime cinque partite tenendo a bada una Napoli alla ricerca disperata di punti salvezza, un’impresa che al momento non è più così impossibile con la zona salvezza lontana solo due punti. Occhio anche a Milano-Trieste domenica alle 18, con la vincitrice che con un successo potrebbe mettersi in scia al quartetto di testa, mentre alle 16.00 in onda uno scontro salvezza caldissimo tra Cremona e Scafati.