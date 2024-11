Basket, vittorie per Treviso e Virtus Bologna nella serata di Serie A

Si sono disputate in serata due sfide valevoli per l’ottava giornata del massimo campionato italiano di basket. Sui parquet sono scese Napoli, che ospitava il Treviso; e la Virtus Bologna che attendeva Sassari. Ecco come è andata.

Parte forte Treviso, che nei primi minuti imbriglia l’attacco di Napoli, mentre trova importanti canestri che valgono il primo parziale di 3-13, con cui si chiude la prima metà del primo quarto. Cambia totalmente musica nella seconda metà del quarto, con i campani che si affidano a Copeland e Totè per ricucire il gap e si va al primo stop sul 15-15. Equilibrio che si conferma anche nei secondi 10 minuti del match, dove le due formazioni non riescono a trovare il break e si va al riposo lungo sul 37-37.

È Treviso che prova a fare la partita, ma i padroni di casa continuano a restare in scia, senza permettere ai veneti di scappare via. A metà terzo quarto la tripla di Bowman vale il +7, ma ancora una volta Napoli non si disunisce e si va all’ultimo stop con Treviso avanti 53-55. Così si deve arrivare ad avvio dell’ultimo quarto per trovare lo strappo decisivo. Sono i canestri di Macura, Bowman e cinque punti di Torresani che firmano il parziale che vale il +11 per Treviso. Ora gli ospiti gestiscono, con Napoli che non ha la forza di rientrare in partita e Treviso vince 69-84, condannando i campani all’ottavo ko consecutivo. Top scorer Ky Bowman con 26 punti, seguito da Osvaldas Olisevicius con 20, mentre per Napoli ci sono i 15 di Andriu Tomas Woldetensae e i 14 di Benjamin Bentil.

Emozioni e botta e risposta in avvio di partita tra Bologna e Sassari, con la Virtus che prova subito a dettare il ritmo, ma i sardi rispondono colpo su colpo. Un botta e risposta che dura fino a 90” dalla fine del primo quarto, quando Grazulis e Clyburn trovano il primo strappo, subito richiuso da Sassari ed è il canestro di Hackett a firmare il 21-18 con cui si va al primo stop. Continua il grande equilibrio anche nel secondo quarto, ma ora è Sassari a provare a prendere in mano la partita, chiude il gap, passa in vantaggio e va sul +9, prima della reazione della squadra di Banchi e si va al riposo con la Dinamo avanti 37-41.

Bologna che continua il buon momento anche a inizio ripresa, chiude il gap e con le triple di Belinelli e Hackett prova subito a scappare via. Shengelia firma per due volte il +10, ma Sassari non alza bandiera bianca e le due triple di Veronesi valgono il -4 per i sardi. È ancora Veronesi che dalla lunetta, con tre liberi, porta a un punto di svantaggio i suoi, ma Cordinier e Grazulis rilanciano Bologna che va all’ultimo stop sul 74-64. Prova a riaprire il discorso Halilovic, con 4 punti consecutivi, ma la Virtus non alza il piede dall’acceleratore e gestisce un vantaggio attorno alla doppia cifra mentre si entra negli ultimi 5 minuti del match. Non ce la fa Sassari a ricucire il gap e la Virtus Bologna vince 95-85. Top scorer Tornike Shengelia e Miralem Halilovic con 19 punti, mentre a Sassari non bastano anche i 17 punti di Eimantas Bendzius.