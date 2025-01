Basket, la Virtus Bologna attesa al difficilissimo esame Fenerbahce in Eurolega

Di nuovo in campo. Una stagione lunghissima per la Virtus Segafredo Bologna, che in Eurolega continua a navigare in acque parecchio torbide. L’ultima sconfitta di sette giorni fa con il Monaco è stata la sedicesima stagionale nella massima competizione continentale, ma ora bisogna mettersi alle spalle i problemi e i terremoti societari con l’addio dell’AD Luca Baraldi: la squadra di Ivanovic va in Turchia per affrontare il Fenerbahce.

Probabilmente la squadra più in forma del lotto in questo 2025, con cinque vittorie in fila che l’hanno proiettata al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Olympiakos che ha una partita giocata in più ma con il doppio scontro diretto a favore. Parliamo pur sempre di una delle squadre più attrezzate per il successo finale, con tanto talento a disposizione in ogni settore, con Nigel Hayes-Davis uno dei migliori realizzatori del lotto con il 45% da tre punti.

Coach Ivanovic sa che avrà di fronte una delle migliori squadre della competizione, ma dovrà ancora fare a meno di Clyburn e Zizic, entrambi fuori per infortunio. Bisognerà appoggiarsi al talento di Toko Shengelia, ormai rientrato a pieno ritmo, ma anche di limitare le bocche da fuoco avversarie e tenere un ritmo alto fino a fine partita.

Anche perché il match di andata fu uno dei tanti persi in volata dalla Virtus, con la tripla di Hayes-Davis a 15” dalla fine che condannò Cordinier e compagni. C’è voglia di vendicarsi, ma non sarà semplice alla Ulker Sports and Events Hall di Istanbul.