Basket, Venezia batte l’Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko all’overtime in casa contro Tortona, Trapani vince

Dopo il lunch-match delle ore 12 tra Napoli e Sassari, la Serie A di basket completa il programma della domenica con quattro partite andate in scena tra il tardo pomeriggio e la prima serata per la sedicesima giornata della regular season 2024-2025, in attesa del posticipo tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona previsto domani sera: andiamo a fare quindi un breve riepilogo.

UMANA REYER VENEZIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-72

L’Umana Reyer Venezia piega la resistenza dell’Olimpia Milano per 85-72 nella sfida di cartello di questa giornata. Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato (21-22), i lagunari provano ad aumentare l’intensità nel secondo parziale portandosi sul +6 all’intervallo lungo (49-43). Nella ripresa l’Olimpia Milano trova la forza di reagire pareggiando i conti, ma la Reyer dà un altro strappo e rimane a +5 dopo 30’ (67-62). Nella frazione conclusiva gli oro-granata non mollano la presa e scappano nel punteggio toccando anche il +15, con l’EA7 Emporio Armani che non riesce più a reagire e cede al Taliercio col punteggio di 85-72 e con gli infortuni di Zach LeDay e Nikola Mirotic da valutare soprattutto in ottica Eurolega.

TOP SCORER

Venezia: Ennis 20, Kabengele 13, Parks e Simms 10

Olimpia Milano: Brooks 15, Gillespie e Shields 11

GIVOVA SCAFATI-TRAPANI SHARKS 66-83

I Trapani Sharks fanno la voce grossa in Campania battendo a domicilio la Givova Scafati per 66-83, con coach Ramondino ancora alla ricerca del primo successo da quando si è insediato sulla panchina della Givova. Gli ospiti innestano fin da subito le marce alte con un avvio da 3-17, con la squadra di casa che prova a limitare i danni alla prima sirena (14-26). Nel secondo quarto il copione del match non cambia, con i siciliani che sfondano anche i venti punti di margine e chiudono a +23 prima di rientrare negli spogliatoi (26-49). Scafati prova invano a reagire nella ripresa, ma la squadra di coach Jasmin Repesa non alza il piede dall’acceleratore e conserva dodici punti di margine all’ultima pausa breve (45-62). Nei 10’ conclusivi Trapani può permettersi di giocare con il cronometro forte del vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti, con la Givova che prova a limitare i danni di fronte al pubblico di casa per il 66-83 con cui gli Sharks vincono e rimangono nella parte alta della classifica.

TOP SCORER

Scafati: Gray 16, Cinciarini 13, Sorokas 11

Trapani: Robinson 15, Notae 13, Rossato e Yeboah 12

GERMANI BRESCIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 98-106 dTs

Serve un overtime alla Bertram Tortona per prevalere su una mai doma Germani Brescia per 98-106, con i lombardi che devono cedere la prima posizione a scapito di Trapani vittoriosa contro Scafati. La Leonessa inizia bene con un primo parziale da 23-19, mantenendo tre possessi pieni di vantaggio alla seconda sirena (52-43). Nel terzo quarto la Bertram prova ad impensierire i padroni di casa ma non riesce ad avvicinarsi abbastanza (70-60), dando fondo alle ultime energie rimaste nella frazione successiva impattando sul punteggio di 88-88 per portare la partita all’overtime. Nel tempo supplementare gli ospiti sbagliano meno e trovano la fuga decisiva, con la Germani che prova a rifarsi sotto ma non basta e cede per 98-106 alla Betram Tortona di Walter De Raffaele.

TOP SCORER

Brescia: Ivanovic 24, Burnell 18, Della Valle 14

Tortona: Baldasso 24, Gorham 21, Vital 19

ESTRA PISTOIA-OPENJOBMETIS VARESE 111-96

Dopo due sconfitte consecutive, l’Estra Pistoia ritrova la vittoria in Campionato ai danni dell’Openjobmetis Varese col punteggio di 111-96. I primi 10’ si chiudono in perfetta parità sul 28-28, con gli ospiti biancorossi che premono sull’acceleratore nel secondo quarto volando in doppia cifra di vantaggio fino al +14 alla seconda sirena (45-59). Pistoia non ci sta e nella ripresa risale la china fino ad impattare sul 69-69, mettendo poi la freccia con un break di 7-0 per il +8 al termine del terzo parziale (81-73). L’Estra, una volta preso il comando delle operazioni, non concede più il fianco agli avversari lombardi e continua ad incrementare il margine: Varese alza bandiera bianca e cede per 111-96, con Pistoia che trova un successo importante per il morlae ma soprattutto in ottica salvezza.

TOP SCORER

Pistoia: Christon 29, Rowan 23, Forrest 18

Varese: Hands 21, Librizzi 15, Johnson 14