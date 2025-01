Basket, la EA7 Milano ospita il Panathinaikos per tornare alla vittoria in Eurolega

C’è da chiudere un periodo negativo in casa EA7 Emporio Armani Milano in ambito europeo. La squadra di Ettore Messina viene da due sconfitte pesanti in Eurolega, prendendone venti dal Partizan Belgrado e addirittura quarantaquattro dall’Efes; due scivoloni pesanti che spediscono le scarpette rosse al momento al di fuori dalla zona play in, seppur i primi sei posti sono ancora a portata di mano. Bisognerà provare a rialzarsi al Forum ma non sarà semplice con il Panathinaikos.

Anche i greci però non sono nel loro periodo migliore stagionale. Ancora nel gruppetto che occupa il terzo posto, il ritorno alla vittoria contro lo Zalgiris ha chiuso una striscia di due sconfitte in fila in terra spagnola con Baskonia e Barcellona. C’è voluta una bella rimonta per superare i lituani, anche tenendo conto delle assenze pesanti di Mathias Lessort ed Omer Yurtseven e quella probabile di Jerian Grant, uscito malconcio dal match contro il Promitheas in campionato.

A poter giocare in favore di Milano è anche l’andamento generale dei verdi lontani da OAKA: fuori casa il record del Pana è negativo, con 5 vittorie e 7 ko; se si tengono conto soltanto degli ultimi due mesi e mezzo, le vittorie lontano dal parquet di casa sono soltanto due, a fronte di cinque ko. L’EA7 ha dunque una possibilità, se riuscirà a far valere il proprio fattore campo per provare il colpaccio e cancellare il 103-74 dell’andata. Ma di contro c’è comunque una squadra di tanto talento, con Kendrick Nunn che appare davvero fuori scala in ambito europeo.

Ma Ettore Messina dovrà fare i conti con le assente. Ancora fuori Fabien Causeur, che non scende in campo da fine dicembre, e ovviamente Josh Nebo che ha praticamente finito la propria stagione, ma ci sono ben poche chance per vedere Nikola Mirotic in campo, fuori dal match con Venezia per una lesione all’adduttore. Bisognerà trovare nuove soluzioni per poter uscire dal momento negativo in Eurolega, e Shavon Shields è pronto a prendersi il ruolo di protagonista.