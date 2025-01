Basket, la Bertram Tortona piega i greci del Peristeri nell’andata del play-in di Champions League

La Bertram Derthona Tortona non trema in casa nei play-in della FIBA Basketball Champions League! Nel match di andata i piemontesi piegano la resistenza dei greci del Peristeri per 69-59, trovando l’allungo decisivo nel finale al termine di una partita giocata sul filo dell’equilibrio per 35′. La gara di ritorno è prevista tra una settimana a campi invertiti, con la Bertram che dovrà amministrare il vantaggio accumulato quest’oggi per passare il turno.

Doppia doppia sfiorata da Tommy Kuhse con 16 punti e 9 rimbalzi, con 9 punti equamente divisi tra Kyle Weems e Tommaso Baldasso – 8 punti e 8 rimbalzi per Ismael Kamagate, mentre per gli ospiti 17 punti di C.J. Harris e 9 di Chris Joffrey che però non sono bastati per ribaltare l’inerzia.

Avvio di match equilibrato, con le due squadre che lottano su ogni pallone (6-6). Mini-break dei greci con Brown e Papas (6-12), con Kyle Weems che prova a scuotere la Bertram da tre (9-12). L’ex Virtus Bologna e Gorham pareggiano i conti (14-14), con Avdalas che rimette la freccia per Peristeri (16-19). 2/2 per Kyle Weems in lunetta (18-19), con i liberi di Chris Coffey che valgono il 18-21 alla prima sirena.

Nel secondo quarto gli ospiti aumentano i giri del proprio motore con un parziale di 10-0, con Coffey protagonista del primo vantaggio in doppia cifra (20-30). Kyle Weems e Tommy Kuhse trovano una reazione per Tortona (25-32), ma il 2+1 di George Papas ristabilisce il +10 (25-35). Kuhse e Zerini piazzano cinque punti in fila per ricucire parzialmente lo strappo (30-37), con il canestro a cronometro fermo di Tommaso Baldasso che fissa il punteggio sul 31-37 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Tortona completa il sorpasso con due bombe di Strautins e Vital ed un piazzato di Luca Severini (39-37) che costringono coach Limniatis a chiamare subito time-out. CJ Harris da tre firma il contro-sorpasso Peristeri (41-42), con Tommaso Baldasso che brucia la retina dall’arco e fa esplodere il PalaFerraris (46-44). Jarel Eddie ristabilisce la parità, ma il playmaker azzurro è scatenato e tiene la Bertram a +4 (51-47). Il piazzato di Leonardo Candi porta gli uomini di Walter De Raffaele a +6 all’ultima pausa breve del match (53-47).

Nel quarto conclusivo le percentuali realizzative calano, con le due contendenti che hanno consumato diverse energie fisiche e mentali: il punteggio rimane inchiodato sul 53-47 per quasi tre minuti, fino al canestro da due di Avdalas (53-49). Xanthopopoulos avvicina ancora gli ellenici (53-51), ma Kuhse e Kamagate danno ossigeno alla Bertram per il +7 (58-51). Ancora Kamagate inchioda la schiacciata (62-55), ma Chaid Brown ruba palla e segna per tenere ancora in vita il Peristeri: time-out di coach De Raffaele a -2’53’ dalla sirena finale, con Kuhse prima e Candi che avvicinano i piemontesi al successo (67-57). Kuhse e Tsiogannis fissano il punteggio finale sul 69-59 con cui Tortona batte Peristeri nell’andata dei play-in della Basketball Champions League!