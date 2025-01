Basket, Final Four di Eurolega ad Abu Dhabi dal 2025: prima volta fuori dall’Europa

Le Final Four di Eurolega saranno per la prima volta fuori dall’Europa: tanti erano i rumors e le voci che si rincorrevano nelle ultime settimane e adesso è arrivata l’ufficialità. Abu Dhabi ospiterà le Final Four della 25a edizione dell’era moderna della competizione.

Le partite si disputeranno alla Etihad Arena di Yas Bay, impianto da 12mila posti inaugurato nel 2021. L’annuncio ufficiale è dal presidente Dejan Bodiroga e dal CEO Paulius Motiejunas, un accordo architettato dal partner principale IMG per fare in modo che l’Eurolega si apra a nuovi mercati.

Definito anche il programma: le semifinali si giocheranno alle 19.00 e alle 22:00 ora locale, quindi alle 16.00 e alle 19.00 ora italiana, mentre le finali alle 18.00 e alle 21.00 ora locale. Ancora non è chiaro quale sia durata dell’accordo, ma pare che ci sia un accordo triennale con Abu Dhabi da 75 milioni di dollari complessivi.

Ecco il comunicato ufficiale:

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four!

May 23rd-25th ️

Tickets to go on sale on February 26 ️ pic.twitter.com/mNErh45aIL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2025