Basket femminile: Schio passa a Brno ed è già ai play-in in Eurolega! E la situazione può ancora migliorare

Il Famila Schio si qualifica ufficialmente per i play-in di Eurolega 2024-2025, qualunque sia l’esito delle prossime due partite. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non si fa intrappolare in trasferta e batte lo Zabiny Brno per 71-82. Doppia doppia per Dorka Juhasz con 15 punti e 13 rimbalzi, ma danno spettacolo anche Janelle Salaun con 17, Ivana Dojkic e Kitija Laksa con 16. Dall’altra parte Steph Kostowicz è la migliore con 17 punti.

Prima di procedere al racconto del match, va ricordato cosa succederà ora: Schio avrà due partite da giocare, contro Mersin e a Bourges. Qualora riuscisse a vincere sia l’una che l’altra avrebbe la certezza di giocare il play-in di semifinale, il che garantirebbe automaticamente la qualificazione alle Final Six di Saragozza. Sarebbe da decidere solo se il Famila partirà dai quarti (sconfitta) o dalle semifinali (vittoria). Qualora, invece, il club veneto finisse terzo o quarto, andrebbe al play-in di quarti di finale, e in questo caso la vincente va ai quarti, la perdente chiude la stagione europea.

Il match parte subito con Juhasz e Dojkic che spingono sullo 0-4 il Famila, e con l’aiuto di Salaun e Keys arriva anche il 2-9. Di fatto per un po’ la partita è Kostowicz-Schio, poi entrano in scena anche Juskaite e Knezevic (10-13). Arrivano però le iniziative soprattutto dall’arco, con Dojkic, Salaun e Andrè, e dopo 10′ è 14-21. Al rientro sul parquet arrivano cinque punti in fila di Laksa e il Famila vola sul 14-26. Resta sempre la doppia cifra di vantaggio, per buona misura, con il blocco straniero che riesce a tenere tranquillamente a bada lo Zabiny. E, all’intervallo, è 35-46.

Se Juhasz da una parte continua a dominare sotto canestro, dall’altra c’è chi non molla, e si individua nella coppia Kostowicz-Cunane il duo che molto fa per tenere Brno in partita. In verità, è grande anche lo sforzo di squadra, come poi dimostrano le triple di Zaplatova e Knezevic, ma nel finale non segna quasi più nessuna e, quasi sulla sirena, ancora Knezevic segna dall’arco per il 52-61. Schio, comunque, non lascia mai spazio al recupero, con Laksa e Verona inizia ad aumentare il vantaggio che Salaun porta su un massimo di 22 punti (56-78). A quel punto non c’è più bisogno di forzare, arriva qualche distrazione nel finale, ma è sempre 71-82.

ZABINY BRNO-BERETTA FAMILA SCHIO

BRNO – Zeithammerova, Dudasova 2, Zaplatova 8, Hamzova* 13, Juskaite* 7, Cechova 2, Kytlicova ne, Kostowicz* 17, Cunane* 14, Knezevic* 8. All. Prusa

SCHIO – Juhasz* 15, Bestagno, Sottana, Zanardi, Verona 4, Panzera, Salaun* 17, Dojkic* 16, Andrè 6, Keys* 8, Laksa* 16. All. Dikaioulakos