Basket femminile: Schio, che rimonta spettacolo! Il Famila ribalta tutto nell’ultimo quarto e batte Bourges in Eurolega

Spettacolare rimonta del Famila Schio nella terza giornata della seconda fase di Eurolega 2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos soffre per tre quarti contro il Tango Bourges, da lustri tra le squadre francesi più giustamente acclamate del panorama europeo, poi piazza un ultimo periodo da 27 punti, vince 67-62 e si gode per ventiquattr’ore il secondo posto solitario nel girone. Un piazzamento che, oggi, varrebbe tantissimo in chiave fase a eliminazione diretta. Dorka Juhasz è chiaramente MVP della serata con 14 punti e 12 rimbalzi, 13 punti anche per Janelle Salaun e 10 per Kitija Laksa; dall’altra parte non ne bastano 22 e 17 della coppia Amy Okonkwo-Morgan Green.

I primi due punti li realizza Juhasz, ma è l’unica nota lieta dell’inizio scledense. Green, Okonkwo e Astier subito reagiscono con un parziale di 0-7 che cerca subito di indirizzare le cose. Non c’è canestro delle lunghe (e di Dojkic) del Famila senza che prima Okonkwo da tre e poi Green in qualunque modo facciano male alla difesa di casa: a 4’24” da fine primo quarto è 13-20 per Bourges. Di qui in avanti Schio non segna più, Filip e Green salgono di giri ed è 13-24 a fine primo quarto.

Green riparte da dove aveva finito, poi dopo sei minuti di vuoto Bestagno fa di nuovo camminare le scledensi. Le difficoltà della squadra di Dikaioulakos, però, sono evidenti: l’attacco non funziona, la difesa avversaria copre praticamente tutto e a metà secondo periodo c’è anche il +15 ospite. Dal 21-36 a poco meno di 4′ dall’intervallo, però, si riaccende il Famila: Juhasz, Laksa e soprattutto Salaun e in meno di due minuti serve il timeout di Bourges. La fiammata contraria, però, è tutta di Okonkwo, sulla quale la difesa di Schio non riesce a tenere: si va al riposo sul 32-43.

Nel terzo quarto c’è un valido tentativo scledense di riprendere la situazione in mano, ma almeno per i primi cinque minuti non c’è fondamentalmente verso di cambiare le cose. Bourges difende, concede ancora pochi spazi e anche la lunetta tende a non aiutare Schio. Spanou sigla il nuovo +15 dall’arco dei tre punti, e più in generale l’attacco casalingo, pur provando a farlo, non trova assolutamente modo di recuperare il divario almeno per il momento. A 10′ dal termine si arriva sul 40-53.

Si riparte e, finalmente, c’è anche uno sblocco da parte del Famila: Laksa prima, Keys poi, e il PalaRomare finalmente può accendersi. Stavolta l’acceleratore è premuto sul serio: Verona colpisce, Andrè stoppa Astier, Dojkic colpisce ancora dall’arco ed è -3 (51-54). Non è che è cambiato qualcosa, è che è proprio cambiato tutto: Andrè firma il -1, Juhasz il sorpasso, e mancano 4’50” al termine. Lafargue è costretto a spendere due timeout quasi in un amen. Si viaggia sul filo di un certo equilibrio, ma con l’inerzia completamente cambiata a favore del Famila, che vola sulle ali di Salaun e Juhasz, poi prova anche a tirare da tre sulla sirena con Laksa per il doppio confronto. Non va, ma è un 67-62 di festa al PalaRomare.

BERETTA FAMILA SCHIO-TANGO BOURGES BASKET 67-62

SCHIO – Juhasz* 14, Bestagno 2, Sottana ne, Zanardi, Verona 8, Panzera, Salaun* 13, Dojkic* 9, Andrè 6, Keys* 5, Laksa* 10, Simion ne. All. Dikaioulakos

BOURGES – Okonkwo* 22, Green* 17, Filip 6, Astier* 8, Guapo, Diaby* 1, Selle, Spanou* 4, Pitarch-Granel, Pouye 4. All. Lafargue