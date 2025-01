Basket femminile, Schio batte il Tango Bourges e si qualifica alla Final Six di Eurolega

La Beretta Famila Schio si qualifica alle Final Six dell’Euroleague Women! Le vicentine vincono in trasferta nella gara di ritorno contro le francesi del Tango Bourges per 72-84 nella seconda fase (gruppo F), centrando così l’accesso diretto alla fase finale che mette in palio il trofeo più importante per club a livello continentale – le Orange dovranno passare da un play-in a febbraio ma solo per determinare se inizieranno dai quarti oppure direttamente dalla semifinale.

Partita molto combattuta quella odierna anche per merito delle francesi capaci di mettere la freccia nel terzo quarto, subendo però il ritorno importante delle scledensi nei 10′ decisivi. Janelle Salaun sfiora la doppia doppia con 19 punti e 8 rimbalzi, al pari di Dorka Kata Juhasz (13 punti e 8 rimbalzi). Doppia cifra anche per Kitija Laksa (13 punti) e Ivana Dojkic (11 punti), con Kariata Daby ultima ad arrendersi per il Tango Bourges con 19 punti.

Avvio di match favorevole a Schio (2-6), con Astier e Diaby che provano a tenere a contatto le padrone di casa (8-12). Dojkic va fin in fondo (10-16), con Jasmine Keys che brucia la retina dall’arco poco dopo per il +8 Beretta Famila (11-19). Le vicentine impongono il loro ritmo senza concedere possibilità di replica alle avversarie toccando anche il +13 dopo le triple di Salaun e Juhasz (12-25). Tango Bourges cerca di non perdere terreno, rimanendo in scia alla prima sirena sotto di sei lunghezze (19-25).

Nel secondo quarto la squadra vice-campione d’Italia conserva due possessi pieni di vantaggio con Martina Bestagno ed Olbis Andre’ (23-29), ma Diaby si carica le compagne sulle spalle ed accorcia a -4 (25-29). Laksa e Salaun danno ossigeno a Schio (32-36), con Martina Bestagno perfetta dall’arco (32-39). Tima Pouye va a segno dalla lunga distanza per il -2 (38-40), con Janelle Salaun che si mette in proprio ed appoggia per il 38-42 con cui si va all’intervallo lungo.

La ripresa prosegue punto a punto, con le due squadre che non arretrano di un centimetro e lottano su ogni pallone: 2/2 di Ivana Dojkic in lunetta (40-44), con Okonwko che da tre riporta Tango Bourges a -1 (45-46). Salaun da due ristabilisce il +3 (47-50), ma Astier manda a bersaglio i due liberi per il sorpasso francese (51-50). Botta e risposta a suon di triple tra Dojkic e Okonwko (54-53), con le transalpine che sembrano aver trovato le misure per il +5 (58-53) a meno di due minuti dalla terza sirena. Una penetrazione di Costanza Verona e un 2+1 di Latksa valgono il pareggio (58-58), ma Morgan Green segna per il 62-58 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

L’asse tutto italiano Sottana-Andre’ impatta ancora nel quarto conclusivo (62-62), con Schio che ritrova fluidità in attacco e piazza un altro parziale di 4-0 che vale il contro-sorpasso (63-66) e costringe coach Lafargue a chiamare subito time-out. Astier batte un colpo per le padrone di casa (65-66), con la panchina francese che si becca un fallo tecnico per proteste e la Beretta Famila va a +5 (65-70) con la tripla di Costanza Verona. Il Tango Bourges sembra aver esaurito le energie, con Salaun e Juhasz che emulano la compagna per il +9 (67-76) a -2’19” dalla sirena finale. Morgan Green ha l’ultimo sussulto per la squadra di casa (72-79), con i liberi di Sottana e Salaun che fissano il punteggio finale sul 72-84 con cui Schio si qualifica per la Final Six dell’Eurolega di basket femminile!