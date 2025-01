Basket femminile, Brixia Brescia e Faenza vincono in Serie A1

Si sono disputati oggi gli ultimi due match della tredicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket. In campo sono scese Sassari e Brixia Brescia nel pomeriggio e, in serata, Battipaglia e Faenza. Due sfide fondamentali nella doppia corsa ai playoff e per evitare i playout.

A Sassari un primo tempo folle e decisivo nell’economia del match, con le padrone di casa che disputano un ottimo primo quarto, trascinate da Diallo e Carangelo, e che viene chiuso con Sassari avanti 24-15. Si spegne, però, la luce in attacco nei secondi dieci minuti, dove invece è la Brixia a dominare sul parquet, soprattutto con Tagliamento e Drake, e con un parziale di +19 si va al riposo con Brescia avanti 33-43.

Nella ripresa torna a spingere Sassari, torna protagonista Debora Carangelo che quasi da sola ricuce il gap portando le compagne a +1. Si lotta punto a punto ora, ma è Brescia a trovare l’ultimo, miniallungo, e si va all’ultimo stop sul 51-53. Vantaggio minimo per le lombarde, che a inizio ultimo quarto trovano le triple di Togliani per allungare di nuovo. Ma è ancora Carangelo a segnare il canestro del controsorpasso, ma non basta. La tripla di Bongiorno e il canestro di Yurkevichus chiudono il match e Brixia Brescia vince 64-66.

Dura un tempo l’equilibrio a Battipaglia, dove le padrone di casa inseguono praticamente per 40 minuti, ma nei primi 20 limitano i danni. Il primo quarto è da percentuali bassissime da entrambi i lati del parquet e Faenza chiude avanti solo 7-14. Si alzano i numeri nei secondi dieci minuti e continua a spingere la squadra ospite, che però non chiude definitivamente il match, pur andando al riposo avanti 26-38.

La spallata decisiva arriva a inizio ripresa, quando un nuovo netto parziale a favore di Faenza firma il +25 e match in pratica in archivio. Reagisce, però, Battipaglia che nella seconda parte del terzo quarto piazza un buon controparziale per andare all’ultimo stop in svantaggio per 43-57. Nell’ultimo quarto gestisce Faenza in tentativo di riaprire il discorso Battipaglia e alla fine le ospiti si impongono 54-74.

Dopo la tredicesima giornata, dunque, in vetta spicca Schio, con 24 punti, due in più di Venezia, che però ha una partita in meno giocata. Segue al terzo posto Campobasso con 20 punti, mentre sono appaiate a 14 punti la Geas Sesto San Giovanni e Tortona. In zona playoff anche Faenza (12) e San Martino di Lupari (10), con Battipaglia e Sassari (entrambe 8 punti) affiancate proprio a cavallo della top 8 e della zona playout, dove ci sono Brixia Brescia (6) e Alpo, ultima con 4 punti.