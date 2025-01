Basket femminile, in Serie A vincono San Martino di Lupari, Brixia, Campobasso e Venezia

Si è conclusa la quindicesima giornata del massimo campionato italiano di basket femminile e oggi si sono disputati gli ultimi quattro match del weekend. Tra le sfide, le più attese erano San Martino di Lupari-Sassari, cioè due formazioni in bilico tra zona playoff e playout, e il big match tra Sesto San Giovanni e Venezia. Ecco come è andata.

Il primo match di giornata ha visto San Martino di Lupari mettere un tassello pesantissimo sulla sua qualificazione ai playoff, battendo Sassari al termine di un match equilibrato. Sempre a fare da lepri, le padrone di casa non sono mai riuscite a prendere nettamente il largo, chiudendo il primo tempo avanti di 6 lunghezze, sul 38-32, per poi rintuzzare i tentativi di rimonta delle sarde. Si chiude, così, con il punteggio di 67-58 per San Martino di Lupari, con Robinson top scorer con 17 punti.

Match equilibratissimo anche a Brescia, dove Brixia e Tortona si sono affrontate a viso aperto e solo nel finale Brescia è riuscita ad avere la meglio. Primo tempo da botta e risposta, con il Brixia che chiude i primi 10 minuti avanti di due punti, ma va al riposo lungo con una sola lunghezza di vantaggio su Tortona. Nel terzo quarto si segna pochissimo (11-10 il parziale) e tornano a essere due i punti di vantaggio per le lombarde. Tutto si decide, così, negli ultimi 10 minuti, con Brescia che prova l’allungo, Tortona che ricuce, ma non chiude mai il gap e, così, alla fine è Brixia a vincere 66-61, con Togliani top scorer con 21 punti.

Dura un quarto, invece, la resistenza di Battipaglia sul campo del Campobasso, con le ospiti che mettono in difficoltà la rivelazione di quarta stagione andando al primo stop sul -2. Ma un parziale di 23-10 nei secondi dieci minuti lanciano le molisane che a quel punto non si fermano più e nella ripresa chiudono definitivamente il discorso, con Campobasso che vince 71-53, con Madera top scorer con 22 punti.

Vittoria straripante, infine, per Venezia che a Sesto San Giovanni non lascia scampo alla Geas, chiudendo la pratica fin dal primo quarto. Un parziale di 9-30 per le venete mette subito il sigillo su un match che da quel momento ha poco da dire, con Matilde Villa e compagne che devono solo controllare lo score e così Venezia vince 59-88, con Kuier top scorer con 21 punti.