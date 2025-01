Basket femminile, domenica si decidono le partecipanti alle Final Four di Coppa Italia

Le prime sentenze della stagione per il basket femminile si scriveranno domenica pomeriggio, quando si disputeranno i due match del secondo turno di qualificazione per le Final Four di Coppa Italia. Con Venezia e Schio già qualificate, in quanto prime due in classifica in campionato, lo scorso fine settimana si sono decise le quattro formazioni che si sarebbero sfidate questo weekend per scegliere le ultime due partecipanti.

Una settimana fa a venir eliminate sono state Battipaglia, Sassari, Brixia Brescia e Faenza. Ad avanzare alla seconda giornata, invece, Tortona, San Martino di Lupari, Campobasso e Sesto San Giovanni. E saranno proprio queste quattro formazioni a sfidarsi per gli ultimi due posti alle Final Four. Si inizierà alle ore 18 a Campobasso, dove arriverà San Martino di Lupari, e si concluderà alle 20.30, con la palla a due tra Tortona e Sesto San Giovanni.

Dopo un avvio di stagione difficile, San Martino di Lupari ha ingranato la marcia e risalito velocemente la classifica in campionato. E la vittoria in trasferta a Sassari settimana scorsa ha confermato la pericolosità di D’Alie e compagne, che ora punteranno al colpaccio contro un Campobasso lanciatissimo. Terze in classifica, grande sorpresa della stagione, le molisane hanno liquidato facilmente Brescia e ora vogliono conquistare le Final Four.

Di difficile lettura la sfida tra Tortona e Sesto San Giovanni. Le prime hanno battuto senza partita Battipaglia, mentre le milanesi non hanno lasciato scampo a Faenza lo scorso weekend. In campionato le due squadre sono divise da due soli punti, con le piemontesi quarte e la Geas quinta e, dunque, ci si può aspettare un match molto equilibrato, con le padrone di casa che vorranno sfruttare il fattore campo, mentre le ospiti possono puntare sull’esperienza.