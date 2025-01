Basket, Efes Istanbul e Olimpia Milano è una sfida tra squadre ferite

Torna l’Eurolega e domani l’EA7 Emporio Armani Milano sarà ospite dell’Efes Istanbul per la ventitreesima giornata del torneo continentale. E al Basket Developement Center si affronteranno due formazioni ferite, reduci da due brutti ko e con un’infermeria che grida emergenza.

Oltre il lungodegente Josh Nebo, infatti, Milano deve ancora fare a meno di Fabien Causeur, mentre si è fermato, e resterà fuori due settimane, Nikola Mirotic. Tre assenze pesantissime, cui si aggiunge un Neno Dimitrjievic appena tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre sono in forte dubbio sia LeDay sia Bolmaro. In casa turca, invece, è arrivato il ko in campionato contro il Büyükçekmece, con Luca Banchi che ha dichiarato che è “un momento difficile e stiamo vivendo una grande delusione, ma dobbiamo restare calmi e concentrarci sulle nostre priorità”.

Guardando, invece, alla classifica, le due formazioni sono in piena corsa per la postseason. Milano attualmente è nona, in piena zona play-in, con i playoff diretti lontani solo un successo, mentre l’Efes è quattordicesima, a due vittorie dalla top 10. Con una classifica cortissima (dalla terza alla quattordicesima posizione ci sono 12 squadre in soli 6 punti) ogni match è decisivo, a maggior ragione le tantissime sfide dirette che si vivranno da qui a fine anno.

Per i ragazzi di Messina, poi, c’è la volontà di ribaltare il brutto -12 subito all’andata al Forum, anche se sarà un’impresa non facile. In casa Efes attenzione a Elijah Bryant e Darius Thompson e Shane Larkin, tutti in doppia cifra come punti medi segnati sin qui e letali negli assist, ma anche a Vincent Poirier, Dan Otoru e lo stesso Bryant sotto canestro, soprattutto visti i problemi di infortuni tra i lunghi di Milano.