Basket, Brescia e Trapani vincono e rimangono in vetta. Napoli sorride e lascia l’ultimo posto

Un sabato bello intenso di basket per la diciassettesima giornata di Serie A. Quattro partite con diversi obiettivi, ma con l’occhio focalizzato soprattutto su due partite che riguardavano la vetta della classifica. Sia Brescia che Trapani non hanno fallito.

I lombardi hanno lanciato il guanto di sfida nel pomeriggio con la netta vittoria per 77-118 contro Varese. Match dominato con il 59% al tiro e 13/22 da tre punti e una partita strepitosa di Miro Bilan con 27 punti, 16 rimbalzi e 5 assist, coadiuvato dai 16 di Rivers e i 13 di Della Valle per una sfida letteralmente dominata.

E i siciliani rispondono con un’altra larga vittoria, cancellando subito le speranze di Pistoia dominando sin dalla palla a due e rifilando ai toscani un imbarazzante 104-60. Cinque gli uomini in doppia cifra per i siciliani, con Amar Alibegovic il migliore con 17 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist mentre per i toscani, che tirano con un pessimo 35,4% dal campo, non c’è nulla da salvare.

Nel primo anticipo, Reggio Emilia torna al successo dopo quattro ko in fila vincendo con il brivido in casa della Bertram Derthona; partita decisa negli ultimi secondi, con Vital che sbaglia il libero per mandare i padroni di casa avanti e Winston che segna il canestro del sorpasso con poco più di tre secondi sul cronometro; Vital ha la palla per riscattarsi, ma la sua tripla finisce sul ferro, e la UnaHotels vince per 67-69.

Infine, bella vittoria in chiave salvezza per Napoli che ottiene i primi due punti lontano dalla Fruit Village Arena superando Treviso per 78-90. La squadra di Valli fa lo strappo nel secondo tempo mettendo un muro in difesa (12/28 complessivo per la Nutribullet); la domina Erick Green con 25 punti in 27′, Toté e Zubcic ne aggiungono 16 e 15 e ora la squadra di Valli lascia momentaneamente l’ultimo posto in classifica.