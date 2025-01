Baseball, il nuovo manager azzurro Cervelli si presenta: “Un orgoglio indossare ancora questa maglia iconica”

Comincia il nuovo ciclo della Nazionale di baseball. Lo scorso venerdì 24 gennaio, in occasione della CON-X-2025, Francisco Cervelli è stato nominato nuovo head coach della squadra maggiore azzurra. Il sudamericano ha così preso il posto di Mike Piazza, arrivato a scadenza di contratto.

Si tratta di una personalità di grande esperienza, con una carriera pluri-decennale da giocatore in Major League con i New York Yankees, squadra con cui ha trionfato nelle World Series 2009, i Pittsburgh Pirates, gli Atlanta Braves e i Miami Marlins, oltre che con la casacca italiana. Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio, il venezuelano ha parlato per la prima volta da manager azzurro, non nascondendo la propria emozione.

“E’ un enorme onore per me essere nominato manager della Nazionale Italiana di Baseball. Fin dal 2017, quando ho giocato l’ultimo World Baseball Classic, ho portato nel cuore una missione: contribuire a elevare l’Italia come punto di riferimento per il baseball d’élite in Europa – ha detto Cervelli ai microfoni della FIBS – Con umiltà e gratitudine, voglio ringraziare la Federazione Italiana Baseball Softball per avermi concesso questa incredibile opportunità. Rappresentare l’Italia non è solo una responsabilità, ma un vero sogno che si avvera. Indossare di nuovo questa uniforme iconica mi riempie di orgoglio e sono pronto a lavorare instancabilmente per guidare questa squadra e ispirare le future generazioni di giocatori italiani.”

A fargli eco è il Presidente Marco Mazzieri, il quale ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla scelta di Cervelli: “La nomina è stata una decisione ben analizzata, consapevoli della necessità di avviare immediatamente un percorso di crescita dopo il deludente nono posto all’ultimo Europeo. Cervelli ha tutte le competenze per guidare la nostra Nazionale. Oltre alla sua esperienza internazionale e alle conoscenze tecniche, sa instaurare un ottimo rapporto con gli atleti di tutte le età, motivandoli e tirando fuori il meglio da ciascuno di loro. Quando gli ho proposto questo ruolo, mi ha colpito il suo entusiasmo contagioso, la ‘fame di campo’ e la determinazione nel voler riportare in alto il nostro movimento”.

Non è mancato poi un ringraziamento all’ex manager: “Desidero ringraziare profondamente Mike a nome dell’intera Federazione per aver contribuito alla crescita dell’intero movimento sia nelle vesti di giocatore, ambasciatore e tecnico. La nostra volontà era quella di incontrarsi e ragionare insieme su quale ruolo avrebbe potuto ricoprire in futuro ma, nonostante diversi tentativi, non abbiamo mai ricevuto risposta se non il suo desiderio di prendere altre direzioni. Gli auguriamo quindi un grande in bocca al lupo per le sue sfide future”.