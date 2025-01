Baseball: Francisco Cervelli è il nuovo manager dell’Italia

Cambia la guida della Nazionale italiana di baseball. L’ultimo Consiglio federale della FIBS, tenutosi a Rimini all’interno della CON-X, ha ufficializzato il passaggio di consegne da Mike Piazza a Francisco Cervelli, che sarà dunque il nuovo manager azzurro nonché l’uomo chiamato a far ripartire la Nazionale maggiore, con gli Europei di quest’anno quale obiettivo numero uno.

Non solo si tratta di un nome decisamente noto al pubblico del batti e corri, ma parlando di Cervelli è obbligatorio ricordare la vittoria delle World Series 2009 con i New York Yankees. Per lui 12 stagioni in MLB, dove ha debuttato nel 2008 dopo anni nelle franchigie affiliate agli Yankees, dall’A- al triplo A. Ricevitore di ottimo livello, fino al 2014 ha giocato nella Grande Mela, poi si è trasferito ai Pittsburgh Pirates, trovando qui il miglior rendimento in carriera. Ultime due stagioni agli Atlanta Braves e ai Miami Marlins, prima del ritiro dopo aver subito la settima commozione cerebrale della propria carriera. In totale media battuta di .268, 605 valide, 275 RBI e 41 fuoricampo.

Venezuelano di nascita (classe 1986 di Valencia, Stato federato del Carabobo), Cervelli ha però il doppio passaporto venezuelano-italiano perché del nostro Paese è suo padre. Questo gli ha consentito di giocare non uno, ma due World Baseball Classic con la maglia dell’Italia, nel 2009 e nel 2017. In buona sostanza, sono le due Nazionali azzurre al Classic allenate da Marco Mazzieri, che ora è presidente della FIBS.

Non solo Cervelli, però: è stata ratificata la nomina del nuovo staff di Italia Softball, con Craig Montvidas nuovo manager e Greta Cecchetti pitching coach. Inoltre, a Ned Louis Colletti è stato affidato il ruolo di General Manager per il World Baseball Classic 2026 in quota Italia Baseball.