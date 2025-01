Australian Open, Taylor Fritz e Alex de Minaur non sbagliano. Medvedev vince con tanta fatica

È stata una giornata particolarmente intensa nel tabellone principale maschile degli Australian Open 2025. Sui cambi di Melbourne Park il bilancio in casa Italia è stato di tre qualificazioni al secondo turno, ovvero Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Berrettini (n.34 del mondo) ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n.52 ATP) col punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-1 6-3 e nel prossimo round si ritroverà un avversario “tabù”, Holger Rune. Il danese (n.13 del ranking) l’ha spuntata al quinto set contro il cinese Zhizhen Zheng (n.49 ATP) col punteggio di 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4. Al romano servirà un’impresa contro un rivale con cui ha sempre fatto fatica e vittorioso in tre circostanze su quattro nei precedenti.

Musetti (n.15 del ranking) ha sconfitto nel derby tricolore Matteo Arnaldi (n.39 del mondo) per 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-3 e si prepara per affrontare nel secondo turno il canadese Denis Shapovalov (n.56 del mondo), in un confronto tutto estro e fantasia. Il nordamericano si è imposto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.53 del mondo) per 3-6 6-4 6-4 7-6 (8).

La terza vittoria italiana è stata firmata da Sonego (n.55 del mondo) contro colui che trionfò a Melbourne nel 2014, ovvero Stan Wawrinka (n.156 ATP). Il torinese ha prevalso con lo score di 6-4 5-7 7-5 7-5 e sul suo cammino si ritroverà l’astro nascente, Joao Fonseca. Il brasiliano ha entusiasmato nel suo successo contro il n.9 del mondo, Andrey Rublev, senza concedere un set e chiudendo 7-6 (1) 6-3 7-6 (5). Sarà un match complicato per Sonny, per usare un eufemismo.

Sono arrivati, invece, gli stop di Flavio Cobolli (n.32 ATP) e di Luca Nardi (n.83 del mondo). Il giovane romano, arrivato a questo appuntamento con qualche problema fisico, si è dovuto arrendere all’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.38 ATP) sullo score di 6-7 (8) 6-3 7-5 6-1. Sul cammino del sudamericano vi sarà lo statunitense Marcos Giron (n.46 del ranking) vittorioso per 2-6 7-5 6-1 7-5 contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.95 ATP). Per quanto riguarda Nardi, il romagnolo ha ceduto il passo al canadese Gabriel Diallo (n.86 ATP), sul punteggio di 6-7 (1) 7-6 (3) 5-7 6-1 6-2. Diallo incrocerà il russo Karen Khachanov (n.19 del seeding), che si è sbarazzato in tre set del francese Adrian Mannarino (n.75 del ranking) per 7-6 (5) 6-3 6-3.

Non hanno deluso le attese Taylor Fritz e Alex de Minaur. Il n.4 del mondo ha vinto piuttosto nettamente il confronto con il connazionale Jenson Brooksby per 6-2 6-0 6-3 e nel prossimo round ci sarà il cileno Cristian Garin (n.150 ATP), a segno contro il croato Borna Coric (n.87 del mondo) per 7-5 6-1 6-2. De Minaur (n.8 del ranking) non ha avuto esitazioni contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.84 ATP) e ha fatto calare il sipario sul punteggio di 6-1 7-5 6-4. L’aussie giocherà nel secondo round contro l’americano Tristan Boyer (n.136 ATP), a segno al quinto set contro l’argentino Federico Coria (n.96 del mondo). Sofferta, invece, la vittoria di Daniil Medvedev. Il moscovita (n.5 del mondo), finalista l’anno scorso in questo torneo, ha sconfitto al quinto set la wild card thailandese Kasidit Samrej (n.418 del mondo) con lo score di 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2. Un andamento imprevisto per il russo che nel prossimo turno farà i conti con un altro esponente della nouvelle vague, ovvero l’americano Laurien Tien.

Da segnalare i successi di Hubert Hurkacz e di Ben Shelton, nonché l’uscita di scena Giovanni Mpetshi Perricard. Il polacco (n.17 ATP) ha battuto piuttosto nettamente l’olandese Tallon Griekspoor (n.40 del mondo) per 7-5 6-4 6-4 e nel secondo round se la vedrà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Shelton (n.20 del mondo) ha battuto l’altro americano Brandon Nakashima (n.35 del mondo) per 7-6 (3) 7-5 7-5 e nel secondo turno giocherà contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, tornato in pianta stabile in circuito dopo tanti problemi fisici. Niente da fare, invece, per Mpetshi Perricard (n.30 del seeding) contro l’altro francese Gael Monfils: 7-6 (7) 6-3 6-7 (6) 6-7 (5) 6-4. Ci sarà il tedesco Daniel Altmaier sulla strada dell’esperto transalpino.