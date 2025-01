Australian Open, Sabalenka-Swiatek: la lotta per il numero 1 WTA. Gli scenari

All’interno degli Australian Open 2025 sta per diventare di sempre maggiore importanza l’argomento del numero 1 a livello WTA. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, infatti, sono in lotta per la posizione di testa della classifica mondiale alla fine del primo Slam dell’anno. Andiamo a vedere gli scenari per la bielorussa e la polacca.

Capitolo Sabalenka: la bielorussa, che ha vinto le ultime due edizioni dello Slam di Melbourne, è praticamente obbligata a vincere il torneo, unica situazione nella quale conserverebbe in ogni caso la vetta del ranking. Qualora, invece, si fermasse in finale, perderebbe la vetta se a batterla fosse Swiatek, ma non se fosse l’americana Madison Keys, perché ciò significherebbe che la polacca sarebbe stata battuta in semifinale.

Capitolo Swiatek: in tutti gli altri casi, è lei a prendersi la vetta. Ha la sicurezza assoluta di tornare al numero 1 in caso di vittoria del torneo, ma anche con la finale senza che a batterla sia Sabalenka. Basta anche la semifinale con contestuale sconfitta della bielorussa.

A inizio torneo era in corsa anche Coco Gauff, ma l’americana avrebbe davvero dovuto sperare in una serie di congiunzioni astrali per poter diventare leader della graduatoria mondiale. Non resta, dunque, che scoprire a partire già da domani mattina come andrà la corsa alla vetta, da tempo ristretta a loro due.