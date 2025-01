Australian Open, Holger Rune vince la battaglia contro Zhang e si guadagna il secondo turno contro Berrettini

Sarà un secondo turno da brividi agli Australian Open: Holger Rune affronterà Matteo Berrettini. Se il tennista romano è venuto fuori alla grande dopo un inizio non semplice contro Cameron Norrie, le cose sono state ancora più difficili per il danese contro Zhizhen Zhang. In uno probabilmente dei match più belli del torneo fino a questo momento, il numero 13 del mondo riesce a spuntarla dopo oltre tre ore di gioco con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4.

Una vera e propria lotta che il giocatore cinese ha approcciato meglio inizialmente con il primo break che è arrivato già nel terzo gioco del match ed è bastato al giocatore asiatico per conquistare il primo parziale con il punteggio di 6-4. Non si è fatta attendere la reazione da parte di Rune nel secondo set che, dopo essere stato completamente in difficoltà in risposta nel primo set, si è subito procurato tre palle break nel secondo gioco e poi si è preso il break nel quarto gioco per prendersi il vantaggio decisivo e mettere tutto in parità.

Anche nel terzo set è Rune a partire meglio e a sfruttare un’efficacia al servizio persa da parte di Zhang: break subito nel terzo gioco che è ancora una volta mantenuto fino al termine del parziale per prendersi il vantaggio di due set a uno. Ecco che Zhang torna a scuotersi e, dopo un set piuttosto serrato al servizio, approfitta di un passaggio a vuoto di Rune sul 4-3 per portare tutto al quinto.

Quinto set dominato dalla tensione nei momenti decisivi: Rune si prende il break di vantaggio sul 3-2, ma gioca subito dopo un brutto turno al servizio e perde subito il vantaggio acquisito. Ecco che però sul 5-4 Zhang combina un disastro al servizio, cede la battuta, il set e il match: il danese urla, sfoga tutta la sua rabbia e la sua grinta e affronterà Berrettini dopo un match che l’ha visto scagliare 62 vincenti e 39 errori gratuiti.