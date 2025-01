Australian Open, gli italiani in campo domenica: orari, programma, tv, streaming

Gli Australian Open 2025 di tennis scatteranno domenica 12 gennaio: nella prima giornata si disputeranno 32 incontri dei tabelloni di singolare, dei quali 16 maschili ed altrettanti femminili. Saranno in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del main draw maschile.

Tra i protagonisti ci saranno anche due italiani: sulla John Cain Arena, nel quarto match dall’1.00, il qualificato Matteo Gigante sarà opposto al transalpino Ugo Humbert, numero 14 del seeding, mentre sul Court 13, nel secondo match dalle 4.00, Luciano Darderi affronterà lo spagnolo Pedro Martinez.

La prima giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (in questo caso fino alle 10.30), mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri degli italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 12 gennaio

John Cain Arena

Dall’1.00

Marie Bouzkova (Cechia)-Mirra Andreeva (Russia, 14)

Kei Nishikori (Giappone)-Thiago Monteiro (Brasile, Q)

Dalle 7.00

Paula Badosa (Spagna, 11)-Xinyu Wang (Cina)

Ugo Humbert (Francia, 14)-Matteo Gigante (Italia, Q)

Court 13

Dalle 4.00

Tamara Zidansek (Slovenia, Q)-Anastasia Potapova (Russia)

Pedro Martinez (Spagna)-Luciano Darderi (Italia)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (in questo caso fino alle 10.30).

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.