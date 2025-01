Australian Open, De Minaur-machine strapazza Michelsen, Shelton piega un Monfils affaticato

Alex De Minaur e Ben Shelton saranno gli avversari di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ai quarti di finale degli Australian Open. La parte alta di tabellone dello Slam australiano sarà popolata di ben due giocatori italiani che hanno superato in quattro set i loro impegni negli ottavi: Sinner piegando Holger Rune nonostante qualche malessere fisico, Sonego battendo uno stanco Learner Tien e conquistando per la prima volta l’accesso ai migliori otto di un Major.

Per De Minaur si tratta della prima volta ai quarti di finale nello Slam di casa, l’unico Major in cui non c’era ancora riuscito: lo scorso anno aveva ceduto ad Andrey Rublev al termine di una battaglia che gli aveva precluso la possibilità di sfidare Sinner, possibilità che invece avrà a disposizione quest’anno. Una prestazione da “De Minaur-machine” quella contro Alex Michelsen che è sconfitto con il punteggio di 6-0 7-6(5) 6-3 in poco più di due ore.

Un match solidissimo da parte del tennista australiano (soli 25 gratuiti contro i 50 dell’americano) che ha beneficiato di un approccio problematico del suo avversario per issarsi subito sul 6-0 2-0. Secondo set che poi è tornato in discussione con un contro-break del n.42 del mondo arrivato in extremis sul 5-4: il tiebreak è stato poi molto equilibrato e sul 5-4 in favore dell’americano, Demon si è inventato un passante eccezionale colpito quasi con il telaio che è stato decisivo per la conquista del parziale. Terzo set che non ha visto ancora tanta storia, con il giocatore di origini spagnole che è tornato a dominare.

Match molto tirato invece quello vinto da Ben Shelton su Gael Monfils: il francese si ritira sul punteggio di 7-6(3) 6-7(3) 7-6(2) 1-0 in favore dello statunitense. Di fatto il parigino era arrivato allo stremo delle forze dopo le tante energie profuse tra i primi tre turni e la prima settimana dell’anno in cui ha vinto ad Auckland. Cruciale l’immediato contro-break subito da Monfils sul 2-1 del terzo set: fosse andato 2 set a 1, il match poteva assumere un’altra fisionomia. Australian Open che si conferma speciale per il giocatore di Atlanta che due anni fa aveva stupito tutti arrivando ai quarti e stavolta lo vedrà avere una grande chance per raggiungere la semifinale contro Sonego.

AUSTRALIAN OPEN: RISULTATI OTTAVI DI FINALE PARTE ALTA MASCHILE

Lorenzo Sonego b. Learner Tien (Q): 6-3, 6-2, 3-6, 6-1

Jannik Sinner (1) b. Holger Rune (13): 6-3, 3-6, 6-3, 6-2

Ben Shelton (20) b. Gael Monfils 7-6 (3), 6-7 (3), 7-6 (2), 1-0 rit.

Alex de Minaur (8) b. Alex Michelsen 6-0, 7-6(5), 6-3