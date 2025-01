Australian Open 2025, il tabellone di Errani/Paolini in doppio. Possibile secondo turno rivincita della finale olimpica

Nella notte è stato sorteggiato il tabellone di doppio femminile agli Australian Open, e chiaramente tutto l’interesse italiano è per Sara Errani e Jasmine Paolini, anzi per il loro destino in un tabellone potenzialmente irto di insidie, dal momento che non sarà un cammino semplice quello nei sei turni che, in teoria, si possono compiere per arrivare fino all’ultimo atto. La coppia azzurra, va ricordato, l’anno scorso si è fermata contro Hsieh/Mertens (che non giocano più insieme) al terzo turno, in una delle partite più belle del 2024.

Esordio teoricamente non difficilissimo contro Daria Saville e Priscilla Hon, che hanno ricevuto una delle wild card australiane, ma per le teste di serie numero 4 il vero problema può arrivare al secondo turno. C’è la possibilità, infatti, di avere la rivincita della finale olimpica contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider (in quel caso andò bene alle azzurre, che portarono a casa il primo oro della storia del tennis tricolore). Una sfida che può essere impedita da Angelica Moratelli e dalla polacca Katarzyna Piter, che proprio contro di loro sono sorteggiate all’esordio. Anche se appare una questione molto complicata.

Nello spot di terzo turno, invece, c’è il possibile confronto con la ceca Marie Bouzkova e l’eterna USA Bethanie Mattek Sands, teste di serie numero 14, che comunque non si portano da casa la chance di andare avanti, anche se è più probabile vedere loro di Krunic/Stojanovic (Serbia) o Birrell/Gadecki (Australia). Forse un minimo più ostico il primo turno con Eikeri (Norvegia)/Ninomiya (Giappone), se non altro perché la prima qualche discreto risultato in doppio nel 2024 lo ha.

Nei quarti di finale è possibile il confronto con il duo russo-giapponese formato da Veronika Kudermetova ed Ena Shibahara, cui si può forse accreditare un minimo di fiducia in più rispetto alla kazaka Anna Danilina e all’altra russa Irina Khromacheva, pur accreditate della testa di serie numero 8 (Kudermetova/Shibahara sono le numero 11). Uno spot, questo, comunque ricco di cinesi (ce ne sono cinque) e che avrà l’incubo di ogni grafico a livello di primo turno: Putintseva/Xiyu Wang contro Xinyu Wang/Zheng.

Le due azzurre sono capitate nella parte di semifinale di Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Nel caso questo confronto arrivasse, con loro si tratterebbe della mezza rivincita (con Siniakova, ma non con Townsend) della finale del Roland Garros 2024. Sempre in merito alle campionesse di Wimbledon va detto che c’è una questione anche in singolare, dal momento che Townsend potrebbe essere l’avversaria di secondo turno di Jasmine Paolini stessa. Alcune speranze si possono accordare anche alle coppie Hao-Ching Chan (Taiwan, alias sportivo Cina Taipei)/Lyudmila Kichenok (Ucraina) e Mladenovic (Francia)/Zhang (Cina), con queste ultime dotate di un tale bagaglio d’esperienza che non si può sottovalutare.

Il fatto che numerose coppie siano cambiate nel corso di questa off season rende un po’ complesso il discorso legato al pronostico di chi può andare in finale dall’altra parte: sui proverbiali due piedi si potrebbero prendere con le dovute precauzioni Dabrowski (Canada)/Routliffe (Nuova Zelanda), che già al primo turno hanno il duo complesso USA Collins/Krawczyk e, più in generale, hanno un percorso per nulla facile. Resta da vedere cosa succederà a Hsieh/Ostapenko e Mertenz/Perez, le due certamente interessanti coppie nate dalle ricombinazioni delle ultime settimane.

Va infine ricordato l’elevato numero di italiane in scena, oltre alle tre già citate: Camilla Rosatello gioca insieme alla rumena Jaqueline Cristian, Elisabetta Cocciaretto fa coppia con la russa Liudmila Samsonova, Lucia Bronzetti con l’ucraina Anhelina Kalinina.