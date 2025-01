Australian Open 2025: il programma di domani (22 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Seconda settimana degli Australian Open che entra sempre più nel vivo nel vivo: arriva il momento dei quarti di finale della parte alta nel tabellone maschile e la Rod Laver Arena sarà “monopolizzata” da giocatori italiani.

Come sappiamo, sono due i giocatori italiani rimasti in tabellone: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Giornata che inizierà proprio con Sonego che affronterà Ben Shelton in quello che sarà il suo primo quarto di finale a livello Slam: il torinese scenderà in campo non prima delle 4.30, ma dopo i quarti femminili a partire dalle 1.30, ossia Keys-Svitolina e Navarro-Swiatek. Sessione serale invece dedicata a Sinner e al suo incontro con il padrone di casa Alex de Minaur alle 9.30 sempre sulla Rod Laver Arena.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo dell’undicesima giornata degli Australian Open 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su discovery+ (tutti i campi), Sky Go e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei due azzurri in campo, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Mercoledì 22 gennaio

Rod Laver Arena

Ore 1.30 Madison Keys (USA) [19] vs Elina Svitolina (UKR) [28]

Non prima delle 3.00 Emma Navarro (USA) [8] vs Iga Swiatek (POL) [2]

Non prima delle 4.30 Ben Shelton (USA) [21] vs Lorenzo Sonego (ITA)

Non prima delle 9.30 Jannik Sinner (ITA) [1] vs Alex de Minaur [9] (AUS)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: discovery+, Sky Go (per Eurosport 1 e 2), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport per Sonego e Sinner