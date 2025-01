Australian Open 2025: il programma di domani (17 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Domani, venerdì 17 gennaio, andrà in scena la sesta giornata degli Australian Open 2025. Sui campi di Melbourne Park assisteremo a match di grande livello e le emozioni non mancheranno di cercando. Saranno la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile ad andare in scena, relativamente al terzo turno del Major nella terra dei canguri.

Torneranno in campo Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il 24-volte vincitore Slam, 10 di queste in Australia, si confronterà con il ceco Tomas Machac e si preannuncia un match molto interessante. Nole vuole dimostrare a tutti di essere “ancora da corsa” e l’incrocio con questo avversario sarà fondamentale per capire la consistenza delle sue ambizioni.

Dovrebbe avere meno problemi Alcaraz, opposto al portoghese Nuno Borges, che sulla carta non sembra attrezzato per contenere la furia tennistica dell’asso di Murcia. In tutto questo, Zverev (n.2 del mondo) sarà opposto al britannico Jacob Fearnley, giustiziere al primo turno dell’australiano Nick Kyrgios. In casa Italia, attenzione ai doppi con Bolelli/Vavassori e la coppia Errani /Paolini protagonisti.

La sesta giornata degli Australian Open 2025, di scena domani (lunedì 13 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli italiani.

AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 17 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(1) A. Sabalenka BLR vs C. Tauson DEN

N. Borges POR vs (3) C. Alcaraz ESP (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(7) N. Djokovic SRB vs (26) T. Machac CZE

O. Danilovic SRB vs (7) J. Pegula USA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(12) D. Shnaider RUS vs (18) D. Vekic CRO

J. Fearnley GBR vs (2) A. Zverev GER (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) C. Gauff USA vs (30) L. Fernandez CAN

(15) J. Draper GBR vs A. Vukic AUS

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(27) A. Pavlyuchenkova RUS vs L. Siegemund GER

R. Carballes Baena ESP vs (12) T. Paul USA (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)

N. Osaka JPN vs B. Bencic SUI

(14) U. Humbert FRA vs (20) A. Fils FRA

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Krajcek / R. Ram USA vs (9) M. Ebden / J. Vliegen

(11) P. Badosa ESP vs (17) M. Kostyuk UKR

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

J. Mensik CZE vs A. Davidovich Fokina ESP

(24) J. Lehecka CZE vs B. Bonzi FRA

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) K. Siniakova / T. Towsend USA vs S. Aoyama / E. Hozumi JPN

(12) J. Murray GBR / J. Peers AUS vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp NED

(23) M. Frech POL vs (14) M. Andreeva RUS (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

CAMPO 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) S. Bolelli/ A. Vavassori ITA vs L. Darderi ITA / D. Hildalgo ECU

V. Cornea ROM / M. Navone ARG vs (4) K. Krawietz / T. Puetz GER

(4) S. Errani / J. Paolini ITA vs (WC) P. Won / D. Saville AUS

T. Preston / E. Winter (WC) vs (7) D. Schuurs NED / T. Puetz GER

I. Khromacheva RUS / J. Withrow USA vs (WC) D. Saville / L. Saville AUS

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN