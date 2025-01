Australian Open 2025, il programma di domani (12 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Gli Australian Open 2025 scatteranno domenica 12 gennaio con il primo turno dei tornei di singolare. I riflettori saranno puntati soprattutto sulla Rod Laver Arena, dove la bielorussa Aryna Sabalenka incrocerà la statunitense Sloane Stephens e il tedesco Alexander Zverev se la dovrà vedere con il francese Lucas Pouille. Sempre sul campo principale andrà seguito l’esordio del norvegese Caspar Ruud, chiamato ad affrontare lo spagnolo Jaume Munar in una giornata che sarà aperta dalla sfida Todoni-Zheng.

Alla Rod Laver Arena e alla Margaret Court Arena si inizierà a giocare alle ore 01.30 italiane (sul cemento di Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi), mentre sugli altri campi il programma incomincerà alle ore 01.00 italiane. Soltanto due italiani scenderanno in campo in questa giornata d’apertura: Matteo Gigante sfiderà il francese Ugo Humbert nel secondo match a partire dalle ore 07.00 alla John Cain Arena, Luciano Darderi incrocerà lo spagnolo Pedro Martinez nella seconda partita a partire dalle ore 04.00 sul campo 13.

Bisognerà attendere lunedì e martedì per vedere all’opera gli altri big del circuito come Jannik Sinner (atteso il 13 gennaio dal cileno Nicolas Jarry), Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e gli altri azzurri di punta come Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle partite del 12 gennaio agli Australian Open 2025. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (in questo caso fino alle ore 10.20); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 12 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalla ore 01.30

A. Todoni-Q. Zheng

Non prima delle ore 03.00

C. Ruud-J. Munar

Dalle ore 09.00

A. Sabalenka-S. Stephens

L. Pouille-A. Zverev

MARGARET COURT ARENA

Dalle ore 01.30

O. Virtanen-A. Fils

D. Parry-D. Vekic

Dalle ore 09.00

J. Lehecka-L. Tu

A. Blinkova-D. Saville

JOHN CAIN ARENA

Dalle ore 01.00

M. Bouzkova-M. Andreeva

K. Nishikori-T. Monteiro

Dalle ore 07.00

P. Badosa-X. Wang

U. Humbert-M. Gigante

KIA ARENA

Dalle ore 01.00

Y. Starodubtseva-L. Fernandez

G. Onclin Q-R. Opelka

Non prima delle ore 05.30

D. Dzumhur-A. Vukic

N. Hibino Q-M. Kostyuk

1573 ARENA

Dalle ore 01.00

B. Pera-T. Maria

C. Tauson-L. Noskova

S. Nagal-T. Machac

COURT 3

Dalle ore 01.00

H. Gaston-O. Jasika

A. Walton-Q. Halys

C. Bucsa-C. Paquet

Non prima delle ore 07.00

A. Pavlyuchenkova-Y. Yuan

COURT 5

Dalle ore 04.00

S. Kartal-J. Bouzas Maneiro

Y. Nishioka-A. Dougaz

COURT 6

Dalle ore 01.00

V. Erjavec-S. Lamens

H. Habib-Y. Bu

J. Shang-A. Davidovich Fokina

COURT 7

Dalle ore 3.00

J. Faria Q-P. Kotov

J. Niemeier-M. Chwalinska

COURT 13

Dalle ore 4.00

T. Zidansek Q-A. Potapova

P. Martinez-L. Darderi

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 12 GENNAIO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per tutta la giornata, per gli abbonati; Eurosport 2 fino alle ore 10.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.