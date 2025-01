Australian Open 2025: i possibili incroci agli ottavi e ai quarti. Chi rischia di più tra Sinner, Alcaraz e Zverev

La strada è tracciata. Il sorteggio degli Australian Open ha disegnato i percorsi per i 128 giocatori che ambiscono, in fondo al loro cuore, al successo finale. Giochiamo però a fare i Nostradamus, prevedendo un po’ il futuro e cercando di capire i possibili scontri a cavallo tra prima e seconda settimana. Tra ottavi e quarti di finale insomma, quando le cose iniziano a farsi più calde con il torneo delineato.

Possiamo dire che in fondo a Jannik Sinner è andata discretamente bene. Debutto che nasconde le sue insidie con Nicolas Jarry (in crisi di risultati), poi due turni sulla carta semplici prima degli ottavi. Dove le maggiori insidie si chiamano Holger Rune, atteso da un debutto mica da ridere con Zhang Zhizhen, e Matteo Berrettini, anche lui chiamato a un match di rilievo con Cameron Norrie e che poi sfiderebbe proprio il vincente tra il danese e il cinese.

Ad attenderli ci sarebbe Hubert Hurkacz, anche lui con i suoi grattacapi al debutto in Tallon Griekspoor: è uno spicchio di tabellone aperto a sorprese. Per i quarti invece le possibilità cono tre: il padrone di casa Alex de Minaur, il greco Stefanos Tsitsipas in cerca di rilancio e il russo Karen Khachanov, che su questo cemento si è sempre trovato bene.

Nella seconda parte di tabellone ci sono invece Taylor Fritz e Daniil Medvedev, in rotta di collisione ai quarti. Per il russo sembra asfaltata la strada per un match agli ottavi di finale contro Andrey Rublev, con Frances Tiafoe a fare da guastafeste, mentre lo statunitense ha le sue insidie in Mpetshi Perricard e nel caso anche Lorenzo Musetti agli ottavi, atteso da un tabellone comunque non semplice.

Ma è nel terzo quarto dove le cose si fanno davvero interessanti. Sì signori: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic inseriti nello stesso spicchio, con i due che si danno appuntamento ai quarti. Per il serbo le insidie si chiamano Jiri Lehecka al terzo turno e Grigor Dimitrov (al debutto con Fognini) nella partita successiva, mentre sarà uno tra Jack Draper e Sebastian Korda a provare a impensierire l’iberico.

Forse il cammino più semplice fino alla semifinale lo ha Alexander Zverev: la prima testa di serie sarebbe un abbordabile Sebastian Baez al terzo turno, poi dovrebbe essere Ugo Humbert a tentare l’attacco nella riedizione della finale di Parigi-Bercy 2024. Occhio ai quarti: il favorito ad affrontarlo è Casper Ruud, ma ha le sue insidie, come Jakub Mensik (al secondo turno) e Felix Auger-Aliassime (al terzo): questo è uno spicchio che ha parecchie chance di upset.

AUSTRALIAN OPEN 2025, GLI EVENTUALI OTTAVI DI FINALE

Sinner (1)-Rune (13)

Tsitsipas (11)-De Minaur (8)

Fritz (4)-Musetti (16)

Rublev (9)-Medvedev (5)

Djokovic (7)-Dimitrov (10)

Draper (15)-Alcaraz (3)

Ruud (6)-Paul (12)

Humbert (14)-Zverev (2)