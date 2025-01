Australian Open 2025: Hady Habib storico, primo del Libano a vincere in uno Slam. Ok Zverev, fatica Ruud, out Darderi e Gigante

Si chiude la prima giornata degli Australian Open, una domenica che ormai fa capire come il modello proposto dal Roland Garros stia prendendo piede anche altrove, e non solo in Francia. Giornata a suo modo ricca, nonostante i rinvii per pioggia che hanno costretto a “dislocare” qualche match dall’oggi al domani e, di conseguenza, anche a rimandare ulteriormente fino a martedì il derby italiano Arnaldi-Musetti e l’esordio di Nardi contro Diallo.

La copertina della giornata è tutta per un uomo: Hady Habib. Si tratta del primo giocatore del Libano nella storia del tennis capace di vincere un incontro in un torneo del Grande Slam. A fare le spese della situazione è il cinese Yunchaokete Bu (che poi sarebbe Buyunchaokete, senza cognome: la storia è nota e mediamente lunga). E dire che Habib è nato negli USA, ma da padre libanese e madre iraniana; dal 2018 ha però deciso di rappresentare proprio il Paese del padre, diventando anche il primo (assieme a Benjamin Hassan) a portare tale bandiera alle Olimpiadi nel tennis. Allora per Habib in “premio” c’era stato Carlos Alcaraz. Stavolta no, e ha sfruttato in pieno la qualificazione. Ed era già diventato il primo giocatore libanese a vincere un Challenger, pochi mesi fa a Temuco.

Detto di Habib, che ora avrà di fronte il francese Ugo Humbert (che ha eliminato Matteo Gigante), in quello che è il lato di tabellone di Alexander Zverev. Per il tedesco nessun problema contro un altro transalpino, Lucas Pouille, che qui fu semifinalista e che stavolta, con wild card, si batte dignitosamente, ma cede con un triplo 6-4. Avrà lo spagnolo Pedro Martinez, che approfitta del ritiro di Luciano Darderi. Molto più in difficoltà va Casper Ruud: il norvegese è inaspettatamente costretto a giocare cinque set contro lo spagnolo Jaume Munar, non proprio uno che sul veloce abbia chissà che armi. A proposito di cinque set, c’è da rimarcare il vero e proprio ritorno in auge di Kei Nishikori, che riesce a venire a capo del brasiliano Thiago Monteiro e a prenotare (forse) l’USA Tommy Paul al secondo turno.

In tema di Australia, giornata non fortunata. Escono di scena, infatti, tutti i giocatori di casa impegnati oggi, con l’ultimo, Adam Walton, sommerso dagli oltre 80 vincenti usati dal francese Quentin Halys per rimontare. Fuori anche Li Tu e Omar Jasika, ma contro Lehecka e Gaston e per di più senza particolarmente sfigurare.

RISULTATI AUSTRALIAN OPEN 2025 UOMINI OGGI

Opelka (USA) [PR]-Onclin (BEL) [Q] 3-6 7-6(4) 6-3 6-2

Machac (CZE) [26]-Nagal (IND) 6-3 6-1 7-5

Lehecka (CZE) [24]-Tu (AUS) [WC] 6-1 3-6 6-3 7-6(1)

Gaston (FRA)-Jasika (AUS) [WC] 6-2 3-6 6-2 6-2

Ruud (NOR) [6]-Munar (ESP) 6-3 1-6 7-5 2-6 6-1

Nishikori (JPN) [PR]-Monteiro (BRA) [Q] 4-6 6-7(4) 7-5 6-2 6-3

Humbert (FRA) [14]-Gigante (ITA) [Q] 7-6(5) 7-5 6-4

Habib (LBN) [Q]-Bu (CHN) 7-6(4) 6-4 7-6(6)

Halys (FRA)-Walton (AUS) 4-6 4-6 6-4 7-6(4) 7-5

Fils (FRA) [20]-Virtanen (FIN) 3-6 7-6(4) 6-4 6-4

Martinez (ESP)-Darderi (ITA) 6-3 4-1 rit.

Zverev (GER) [2]-Pouille (FRA) [WC] 6-4 6-4 6-4