Errani/Paolini partono forte in doppio agli Australian Open: superate in due set Hon/Saville

A Melbourne, sede degli Australian Open 2025 di tennis, arriva l’ottimo esordio della coppia numero 4 del tabellone di doppio femminile, composta dalle campionesse olimpiche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, che all’alba italiana regolano le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville, battute con lo score di 6-1 7-5 in un’ora e 32 minuti di gioco. Il secondo turno proporrà alle azzurre la rivincita dell’ultimo atto dei Giochi di Parigi 2024, dato che dall’altra parte della rete ci saranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Nel primo set le azzurre allungano subito sul 2-0 grazie allo strappo, maturato in un lunghissimo secondo game, durato 18 punti, colto alla quinta palla break. Le australiane reagiscono ed in un terzo game a sua volta molto combattuto trovano l’immediato controbreak. Errani e Paolini, però da quel momento non concedono più nulla: nuovo break, questa volta a zero, per il 3-1, poi consolidato nel quinto gioco, che vale il 4-1 non pesante. La coppia italiana vola: altro strappo per il 5-1 e successiva chiusura al primo set point sul 6-1 in 38 minuti.

Nella seconda partita Errani e Paolini sciupano un break point sia in apertura che nel quinto gioco, e poi vengono puntualmente punite, con le australiane che nell’ottavo gioco si portano sul 15-40 in risposta ed alla prima occasione allungano sul 5-3. Pronta reazione della coppia numero 4 del tabellone che, spalle al muro, trova l’immediato controbreak. Nel nono game un nastro beffardo regala il set point alle australiane, prontamente annullato da Errani con uno smash, che apre la strada all’aggancio azzurro sul 5-5. Sulle ali dell’entusiasmo le italiane si procurano tre break point consecutivi ed alla seconda occasione centrano il 6-5, così Errani può servire per il match, e la seconda opportunità è quella decisiva per griffare il passaggio del turno con il 7-5 maturato in 54 minuti.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 76 punti contro i 61 delle avversarie, mettendo a segno più vincenti, 33-28, e contenendo i gratuiti, 16-30. La coppia italiana sfrutta 5 dei 12 break point avuti a disposizione e ne annulla 4 dei 6 concessi alle australiane. Errani e Paolini fanno meglio delle oceaniche sia in termini di resa con la prima di servizio, 60%-54%, sia con la seconda, 56%-39%, con Hon e Saville che commettono anche 5 doppi falli.