Australian Open 2025, definite le 32 teste di serie. Sinner n.1, 3 gli italiani

Si è ufficialmente delineato il quadro delle teste di serie agli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. I migliori 32 giocatori del ranking ATP beneficeranno di questo status e potranno godere di un cosiddetto cammino protetto, ovvero non potranno affrontarsi tra loro nei primi due turni.

Più si è in alto nella classifica mondiale e più il percorso sarà favorevole, almeno sulla carta: ad esempio i primi otto possono incrociarsi tra loro solo a partire da quarti, i primi quattro non si affronteranno prima delle semifinali. Il sorteggio del tabellone andrà in scena giovedì 9 gennaio (ore 04.30 italiane), al termine del quale conosceremo quali saranno gli scenari per l’evento in terra oceanica.

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento da numero 1 del mondo e cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso 28 gennaio. Altri due italiani saranno testa di serie, ovvero Lorenzo Musetti (numero 16 del circuito) e Flavio Cobolli (numero 32 del ranking ATP). Sono rimasti fuori di poco Matteo Berrettini (35) e Matteo Arnaldi (38).

Il tedesco Alexander Zverev sarà il numero 2 del seeding, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà il numero 3 del main draw visto che precede lo statunitense Taylor Fritz e il russo Daniil Medvedev. Il serbo Novak Djokovic si presenterà da numero 7, visto che in classifica si trova tra il norvegese Casper Ruud e il padrone di casa Alex de Minaur. Di seguito le teste di serie degli Australian Open 2025.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2025

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Alexander Zverev (Germania)

3. Carlos Alcaraz (Spagna)

4. Taylor Fritz (USA)

5. Daniil Medvedev (Russia)

6. Casper Ruud (Norvegia)

7. Novak Djokovic (Serbia)

8. Alex de Minaur (Australia)

9. Andrey Rublev (Russia)

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

11. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

12. Tommy Paul (USA)

13. Holger Rune (Danimarca)

14. Ugo Humbert (Francia)

15. Jack Draper (Gran Bretagna)

16. Lorenzo Musetti (Italia)

17. Frances Tiafoe (USA)

18. Hubert Hurkacz (Polonia)

19. Karen Khachanov (Russia)

20. Arthur Fils (Francia)

21. Ben Shelton (USA)

22. Sebastian Korda (USA)

23. Alejandro Tabilo (Cile)

24. Jiri Lehecka (Cechia)

25. Alexei Popyrin (Australia)

26. Tomas Machac (Cechia)

27. Jordan Thompson (Australia)

28. Sebastian Baez (Argentina)

29. Felix Auger-Aliassime (Canada)

30. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia)

31. Francisco Cerundolo (Argentina)

32. Flavio Cobolli (Italia)