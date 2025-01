Australian Open 2025: da Arnaldi a Cobolli, ma anche Darderi e il redivivo Sonego. L’Italia delle seconde linee scalpita

Il 2025 non è nemmeno cominciato e il primo grande appuntamento della stagione è alle porte. Pochi giorni e sarà già tempo di Australian Open, con il tennis italiano che vuole recitare la parte della protagonista. Il pensiero va subito ai soliti noti: il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner, seguito da un ambizioso Lorenzo Musetti e un Matteo Berrettini che può vestire i panni della mina vagante, sempre più vicino alle teste di serie. Ma ci sono tanti azzurri che vogliono farsi valere.

Il primo sarebbe Flavio Cobolli, che con le sue prestazioni in United Cup si è conquistato con le unghie e con i denti l’ultimo posto fra le teste di serie. Usiamo il condizionale per il problema alla coscia accusato ad Auckland contro Luca Nardi, con il ragazzo romano che non ha voluto rischiare. Per lui confermare il terzo turno con vista verso un eventuale derby con Sinner sarebbe possibile.

Poco più dietro troviamo Matteo Arnaldi, che a Brisbane non ha potuto niente contro un Reilly Opelka in formissima. Il ventitreenne sanremese vuole confermare le buone prestazioni viste in molti casi durante lo scorso anno; nel 2024 si fermò al secondo turno con soli sei giochi al cospetto di Alex De Minaur, molto dipenderà anche dal sorteggio.

Una piccola, grande prova della verità per Luciano Darderi quella in Australia. A febbraio arriveranno delle importanti cambiali per lui e bisognerà mettersi subito in ritmo, uscendo dall’immagine di terraiolo che al momento i risultati gli cuciono addosso.

Tra chi è in cerca di rivalsa c’è Lorenzo Sonego: aver lasciato Gipo Arbino per Fabio Colangelo (e la collaborazione di Vincenzo Santopadre) potrebbe avergli dato la linfa giusta per tornare quel combattente capace di infastidire anche i più grandi, fattore di cui lui stesso è alla ricerca. E in chiusura, dentro al tabellone anche Fabio Fognini e Luca Nardi, che proveranno a sorprendere con il loro talento. La tavola azzurra è bella imbandita: aspettiamoci sorprese.