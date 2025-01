ATP Montpellier 2025, Rublev e Auger-Aliassime in semifinale. Vittorie anche per De Jong e Kovacevic

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di Montpellier. Sul cemento indoor francese continua il cammino di Andrey Rublev, testa di serie numero uno. Dopo l’eliminazione al primo turno agli Australian Open, il russo sta cercando di ritrovarsi e oggi ha sfruttato il ritiro durante il primo set (era 5-2 per Rublev) del georgiano Nikoloz Basilashvili, che aveva già accusato dei problemi ieri nel match con il francese Rinderknech.

Rublev affronterà ora in semifinale l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 103 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Lo statunitense ha superato in due set il kazako Aleksander Bublik con il punteggio di 6-3 6-2

Nella parte bassa del tabellone centra la semifinale anche la testa di serie numero due, Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha superato in due set il cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Adesso in semifinale Auger-Aliassime affronterà l’olandese Jesper De Jong, numero 131 del mondo e grandissima sorpresa del torneo di Montpellier. De Jong ha sorpreso nel derby il n°1 dell’Olanda Tallon Griekspoor in due set per 7-6 6-4, centrando quella che è la sua prima semifinale della carriera a livello ATP.

RISULTATI ATP MONTPELLIER 2025 (31 GENNAIO)

Auger Aliassime (Can) b. Bu (Chn) 6-3 6-4

De Jong (Ned) b. Griekspoor (Ned) 7-6 6-4

Rublev (Rus) b. Basilashvili (Geo) 5-2 ret.

Kovacevic (Usa) b. Bublik (Kaz) 6-3 6-2