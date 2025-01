Mattia Bellucci esce di scena all’ATP di Montpellier contro Aleksandar Kovacevic

Mattia Bellucci esce di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Montpellier. A sconfiggerlo è l’americano Aleksandar Kovacevic, che vince in un’ora e 44 minuti con il punteggio di 7-5 7-6(5) e raggiunge ai quarti di finale il kazako Alexander Bublik, con potenziale alto spettacolo in arrivo. Di fatto si chiude qui la settimana tennistica italiana sui due circuiti maggiori.

Prime fasi nelle quali il servizio tende a spadroneggiare, con pochi game che hanno un che di lottato (soprattutto quelli iniziali). Si va avanti sostanzialmente senza reali brividi, ma con un po’ di spettacolo che non manca, fino al 4-5. Qui Kovacevic approfitta di un paio di errori di Bellucci per salire sullo 0-30, ma l’italiano riesce a riaversi e a giocare con grande precisione per annullare, sebbene ai vantaggi, ogni genere di rischio. Subito dopo è proprio il giocatore di Busto Arsizio, complice un’errata valutazione dell’americano sulla risposta, a guadagnarsi la prima palla break del match, ma questa viene annullata dopo che Kovacevic lo spinge sempre più lontano con il dritto. Nuovi guai sul 5-6 per l’italiano, che da 30-0 finisce per dover salvare un set point, senza riuscirci perché manda il rovescio in rete dopo il servizio.

Nella fase iniziale del secondo set non c’è praticamente possibilità di vedere nessuno dei due spingere sul servizio dell’altro, con numerosi turni di battuta tenuti a zero e una sensazione di scarse possibilità di spingere in risposta. Una mezza chance Bellucci l’ha sul 3-3, ma sul 30-30 sbaglia di dritto, ed è l’unico game ai vantaggi della situazione. Si va avanti quasi con altra regolarità fino al “fattaccio”: sul 5-6 15-15, Bellucci recupera una palla corta molto vicina alla riga per il 15-30, ma secondo l’azzurro c’era un doppio rimbalzo (che non era). Il turno di servizio viene comunque salvato e si arriva al tie-break, di cui sono decisive le fasi centrali, quelle che consentono all’americano di prendersi quel minibreak che basta per andare a chiudere sul 7-5.

Il conto vincenti-errori gratuiti segna 32-27 per Bellucci e 30-20 per Kovacevic, con tanto di 15 ace contro 9. Sono pochissimi i dettagli decisivi, come il 39/44 di punti vinti con la prima dall’americano contro il 37/47 da parte dell’italiano. Equilibrio, quello di oggi, che ad ogni modo va al di là anche del concetto dei numeri.