ATP Hong Kong 2025: Nishikori colpisce ancora su Kecmanovic, ai quarti derby francese Muller-Fils

Nelle molte peripezie causate dalla pioggia, è arrivata a conclusione la prima delle due giornate dedicate agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Hong Kong. Quattro gli incontri disputati, nell’attesa di veder esordire domani Lorenzo Musetti, opposto al mai facile da interpretare canadese Gabriel Diallo.

In apertura di giornata vittoria artigliata dopo quasi tre ore e mezza da Alexandre Muller su Miomir Kecmanovic. Il francese, per battere il serbo, deve salvarsi a ripetizione: controbreak quando Kecmanovic serve per il match sul 6-5 del secondo set, due match point annullati nel tie-break del terzo. Eppure è proprio Muller ad avere tante occasioni prima di sfruttare quella definitiva: sempre nel terzo parziale due volte un break di vantaggio e due match point sul 5-4, nonché altri tre nel tie-break prima di sfruttare il quarto e ultimo.

Per lui ci sarà un derby con Arthur Fils: il numero 4 del seeding riesce in qualche modo a gestire un altro giocatore dotato di bel talento, ma ancora senza la classifica che forse gli sarebbe più consona, il belga Zizou Bergs. In particolare, il classe 2004 transalpino deve annullare un set point nel primo parziale e, nel secondo, deve lottare prima per conquistare il break di vantaggio e poi per riprenderselo dopo che lo aveva perduto.

Nella parte bassa, stante la sconfitta di Lorenzo Sonego contro il britannico Cameron Norrie, arriva anche un’altra battaglia su tutta la linea, quella tra Karen Khachanov e Kei Nishikori. Nella prima metà del match tutto pare andare secondo i canoni previsti, con il russo avanti 6-4 2-0. Il giapponese, però, qualche asso nella manica ce l’ha ancora e lo dimostra nel resto della sfida, che d’esperienza porta a casa per 4-6 6-3 7-5. In breve, l’ex top 5 e finalista Slam è qui per dire ancora qualcosa.

RISULTATI OTTAVI ATP 250 HONG KONG

Nishikori (JPN) [WC]-Khachanov [3] 4-6 6-3 7-5

Norrie (GBR)-Sonego (ITA) 6-2 4-6 6-1

Muller (FRA)-Kecmanovic (SRB) 5-7 7-6(6) 7-6(10)

Fils (FRA) [4]-Bergs (BEL) [WC} 7-6(7) 6-4