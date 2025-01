ATP Auckland, Gael Monfils senza tempo! Il francese torna a vincere un titolo a 38 anni

Una settimana indimenticabile per Gael Monfils. Il francese trionfa nell’ATP 250 di Auckland, conquistando il suo tredicesimo titolo della carriera e diventando a 38 anni il giocatore più anziano a vincere un torneo da Ken Rosewall, che nel 1977 a 43 anni riuscì a vincere ad Hong Kong. Un inizio di 2025 eccezionale dunque per il transalpino, che nell’ultimo atto del torneo in Nuova Zelanda ha sconfitto il belga Zizou Bergs in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco.

Con questa vittoria Monfils risale a ridosso della Top-40 (è n°41) della classifica mondiale e soprattutto si presenta al meglio agli Australian Open dove al primo turno affronterà il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard in un derby francese davvero molto atteso. Anche Bergs può sicuramente essere soddisfatto del suo torneo, visto che ha centrato la sua prima finale della carriera a livello ATP e soprattutto ha raggiunto il suo best ranking, diventando il n°60 del mondo.

Passando ai numeri della partita. Monfils ha conquistato l’88% dei punti quando ha servito la prima e soprattutto ha annullato tutte le sei palle break concesse all’avversario. Dall’altra parte Bergs ha sofferto sicuramente di più con la seconda, vincendo il 45% dei punti con questo colpo.

Partenza lanciata per Monfils, che strappa subito il servizio nel secondo game a Bergs. Il francese scappa sul 3-0 e ha anche una palla per salire sul 4-0, ma Bergs riesce ad annullarla. Il break ottenuto in apertura di match è decisivo, perchè Monfils non concede nulla al proprio avversario e chiude sul 6-3.

Il break per il francese arriva molto presto anche nel secondo set, visto che Monfils toglie la battuta a Bergs nel terzo gioco. Nel sesto game Monfils si trova sotto 0-40, ma riesce a rimontare e tenere un delicatissimo turno di servizio. Si arriva poi al decimo gioco con Bergs che ha nuovamente tre palle break per pareggiare i conti, ma Monfils le annulla e al primo match point chiude sul 6-4, scrivendo una pagina di storia dell’ATP.