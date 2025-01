ATP Auckland, Basavareddy impressiona. Diaz Acosta sorprende Norrie, rimonta Monfils

Si chiudono i primi turni dell’ATP 250 di Auckland e non sono mancate le sorprese sul veloce della capitale neozelandese. Una sorpresa è stata anche l’eliminazione di Flavio Cobolli nel derby contro Luca Nardi: il romano si è ritirato precauzionalmente per qualche problemino fisico, lasciando così strada al marchigiano.

Eliminato invece Cameron Norrie: il britannico è stato fermato a sorpresa dall’argentino Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco. Il tennista sudamericano già aveva ben figurato nelle qualificazioni mettendo in difficoltà Nardi, è stato ripescato e ha sfruttato al massimo l’occasione. Al prossimo turno sarà derby contro Sebastian Baez.

Incredibile la rimonta di Gael Monfils che era a un passo dalla sconfitta contro Pedro Martinez ed è riuscito a vincere con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-3 in due ore e venti. Il francese era sotto 6-1 5-2 e 4-1 nel tiebreak del secondo set, ma in qualche modo è riuscito a girare il match e a guadagnarsi la sfida contro Jan-Lennard Struff che non ha avuto problemi nello sbarazzarsi del cinese Bu con il punteggio di 6-3 6-4.

Molto convincente la prestazione di Nishesh Basavareddy che ha battuto con un doppio 6-2 l’argentino Francisco Comesana non perdendo neanche una volta il servizio: troverà il campione in carica Alejandro Tabilo al secondo turno. Più difficoltà, ma stesso risultato per Jakub Mensik che ha piegato in tre set Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 in un incontro tirato che si è deciso su pochi punti: per lui c’è un secondo turno spettacolare contro Ben Shelton.