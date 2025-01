ATP Auckland 2025: la entry-list e chi parteciperà. Presenti tre italiani, spicca Shelton

Continua il percorso di avvicinamento all’Australian Open, il primo Slam della stagione. La prossima settimana saranno due i tornei che si giocheranno a livello ATP, entrambi a livello “250”: Adelaide e Auckland. Proprio nella capitale neozelandese l’entry list è di discreto livello e ci sono tre italiani al via per preparare al meglio il Major australiano.

A spiccare è soprattutto Flavio Cobolli che sarà la testa di serie numero 6: il tennista romano ha cominciato particolarmente bene la stagione e sta giocando un’ottima United Cup con la maglia dell’Italia. Non solo Cobolli, ma anche Luciano Darderi che proverà ad affinare le sue sensazioni sul veloce e Lorenzo Sonego, che a Hong Kong ha battuto Nakashima e si è fermato contro Norrie.

La prima testa di serie sarà Ben Shelton che l’anno scorso non andò oltre la semifinale, mentre come testa di serie numero 2 c’è il campione in carica di questo torneo, ossia Alejandro Tabilo. Il cileno proprio con il titolo ad Auckland prese lo slancio per disputare poi una stagione eccellente e ben al di sopra delle aspettative.

Altri giocatori interessanti sono il francese Giovanni Mpetshi Perricard che ha iniziato alla grande a Brisbane a suon di ace, Alex Michelsen che è atteso dalla stagione di definitiva consacrazione e Jakub Mensik che cerca un grande risultato, ancora alla caccia del suo primo titolo della carriera.

ATP AUCKLAND 2025: L’ENTRY LIST

1 Ben Shelton 21 21

2 Alejandro Tabilo 23 23

3 Sebastian Baez 27 27

4 Francisco Cerundolo 30 30

5 Giovanni Mpetshi Perricard 31 31

6 Flavio Cobolli 32 32

7 Nuno Borges 36 36

8 Alex Michelsen 41 41

Jan-Lennard Struff 42 42

Pedro Martinez 43 43

Luciano Darderi 44 44

Mariano Navone 47 47

Jakub Mensik 48 48

Cameron Norrie 49 49

Lorenzo Sonego 53 53

Gael Monfils 55 55

Roberto Carballes Baena 57 57

Fabian Marozsan 58 58

Jaume Munar 62 62

(WC) Gabriel Diallo 87