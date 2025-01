ATP Adelaide, Etcheverry e Cazaux procedono spediti, sorpresa Guinard, subito fuori Bublik e Goffin

Vanno in archivio tutti i primi turni dell’ATP 250 di Adelaide sul cemento veloce australiano: è uno degli ultimi due tornei in preparazione all’Australian Open e oggi abbiamo visto giocatori già in forma e in ritmo per lo Slam e altri che invece stanno facendo più fatica.

La sorpresa principale del giorno è indubbiamente la sconfitta da parte di Roman Safiullin che si è fatto sorprendere dal lucky loser francese Manuel Guinard, n.261 del mondo. Finisce 7-6(4) 2-6 6-1 in favore del transalpino che ha rimontato da 2-5 nel primo set, ha annullato due set point e nel terzo ha subito reagito dopo il secondo set perso nettamente. Troverà la testa di serie numero 1 Tommy Paul al prossimo turno.

Ha fatto il suo invece Brandon Nakashima che, dopo il k.o. contro Sonego della scorsa settimana, è riuscito a battere Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-1 2-6 6-3 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Un match condotto tra alti e bassi da entrambi e deciso da un break a inizio terzo set piazzato dall’americano. Al prossimo turno troverà Rinky Hijikata che è passato sopra le macerie di David Goffin con un nettissimo 6-1 6-2.

Pochi problemi anche per Miomir Kecmanovic che sovente ha giocato bene in Australia: 6-4 6-2 a un Alexander Bublik fuori fase e non in grande spolvero. Bene anche Arthur Cazaux e Marcos Giron: il francese ha superato 7-5 6-1 Adam Walton dopo qualche affanno nel primo set, lo statunitense ha battuto Aleksandar Vukic per 6-2 2-6 6-3 grazie a due break nei momenti focali del terzo set.

Il derby australiano è stato vinto da Li Tu che ha piegato 6-1 7-5 James Duckworth e la giornata si è chiusa con il successo tirato di Tomas Martin Etcheverry sull’idolo di casa Tristan Schoolkate con il punteggio di 7-6(8) 6-3 cancellando ben cinque set point nel primo set di cui tre consecutivi.