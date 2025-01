ATP Adelaide 2025, sorride il talento con Shapovalov e Kokkinaikis. Rinuncia Lehecka

Prende il via anche il torneo ATP di Adelaide, che fa da ‘cuscinetto’ prima degli Australian Open. Il tabellone ha però cambiato volto: nelle ore precedenti all’inizio sono arrivate le rinunce di Jaume Munar e soprattutto di Jiri Lehecka, vincitore a Brisbane e campione uscente: in questo modo è Benjamin Bonzi a beneficiarne, che va direttamente al secondo turno al posto del ceco.

Sorride anche il Canada per questo: con il tabellone da riequilibrare non c’è stato il derby tra Felix Auger-Aliassime, che avanza con un bye, e Denis Shapovalov, che conquista la prima vittoria stagionale battendo Zhang Zhizhen. Per Sebastian Korda ci sarà invece Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno: è lui a sopravvivere al derby iberico con Roberto Bautista Agut.

Buon successo per Christopher O’Connell: partita combattuta ma risolta in due set contro il francese Arthur Rinderckneck, mentre Thanasi Kokkinakis fa il colpaccio da wild card contro il giapponese Yoshihito Nishioka, imponendosi dopo tre set e oltre due ore di partita al suo ritorno in campo in una partita del circuito maggiore che mancava dagli US Open, da quando sorprese Stefanos Tsitsipas.

ATP ADELAIDE 2025, RISULTATI 6 GENNAIO

D. Shapovalov b. Z. Zhang 6-3 6-4

A. Davidovich Fokina b. R. Bautista Agut 7-5 6-2

C. O’Connell b. A. Rinderknech 7-5 7-6

T. Kokkinakis b. Y. Nishioka 6-3 3-6 6-3