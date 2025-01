ATP Adelaide 2025: la entry list e chi parteciperà. Musetti e Arnaldi rinunciano

Proprio nelle ultime ore sono arrivate varie novità significative circa l’entry list dell’ATP 250 di Adelaide, facente parte della settimana precedente l’inizio degli Australian Open. E queste novità riguardano in particolare la partecipazione degli italiani.

Non vedremo, infatti, tanto Lorenzo Musetti quanto Matteo Arnaldi. Il toscano è attualmente nei meandri di Hong Kong, mentre il sanremese è stato eliminato al secondo turno di Brisbane dal gigante USA Reilly Opelka. Per tutti e due, in sostanza, scelte di programmazione che cambiano con vista sugli allenamenti. Out anche uno dei più attesi padroni di casa, Jordan Thompson.

A questo punto il torneo si trasforma in una specie di reunion americana: ci sono Tommy Paul, Sebastian Korda, Brandon Nakashima e Marcos Giron, con i primi tre che rivestono il ruolo di teste di serie. Chiaramente il ruolo di variabile impazzita è rappresentato dal kazako Alexander Bublik.

La serie di rinunce fa sì che a Fabio Fognini sia attualmente garantito un posto nelle qualificazioni, dalle quali ha deciso recentemente di cancellarsi Mattia Bellucci, se non altro perché per lui più avanza il tempo e minori si fanno le speranze di vedere due forfait per l’ingresso diretto in tabellone principale agli Australian Open.

ENTRY LIST ATP 250 ADELAIDE

Tabellone principale

1 Tommy Paul (USA)

2 Sebastian Korda (USA)

3 Tomas Machac (CZE)

4 Jiri Lehecka (CZE)

5 Felix Auger-Aliassime (CAN)

6 Alexander Bublik (KAZ)

7 Brandon Nakashima (USA)

8 Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Zhizhen Zhang (CHN)

Marcos Giron (USA)

Roberto Bautista Agut (ESP)

David Goffin (BEL)

Miomir Kecmanovic (SRB)

Denis Shapovalov (CAN)

Arthur Rinderknech (FRA)

Roman Safiullin

Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Jaume Munar (ESP)

Arthur Cazaux (FRA)

Christopher O’Connell (AUS)

Adrian Mannarino (FRA)

Thanasi Kokkinakis (AUS) [WC]

A questi nomi si devono aggiungere due wild card e quattro qualificati.

Qualificazioni

1 Aleksandar Vukic (AUS)

2 Yoshihito Nishioka (JPN)

3 Quentin Halys (FRA)

4 Rinky Hijikata (AUS)

5 Benjamin Bonzi (FRA)

6 Hugo Gaston (FRA)

7 Alexander Shevchenko (KAZ)

8 Dusan Lajovic (SRB)

James Duckworth (AUS)

Damir Dzumhur (BIH)

Taro Daniel (JPN)

Pavel Kotov

Fabio Fognini (ITA)

Adam Walton (AUS)

A questi nomi si devono aggiungere due wild card.

Va inteso che la presente situazione è in continua evoluzione.