Atletica, Awuah Baffour accelera sui 60 metri e avvicina Tortu. Zane Weir vince sopra i 20

Stephen Awuah Baffour ha infiammato il sabato pomeriggio per l’atletica italiana, correndo i 60 metri in un interessante 6.61 sul rettilineo di Sheffield (Gran Bretagna). Il 21enne ha migliorato di sette centesimi il proprio personale siglato lo scorso anno nella stessa località e, dopo la stoccata in batteria, si è imposto in finale con il tempo di 6.64. Il velocista tesserato per il Battaglio Cus Torino, nato alle porte di Roma e di stanza a Coventry, si distingue anche in sala dopo che nel 2024 si espresse in un rilevante 10.17 sui 100 metri.

L’azzurro ha avvicinato il primato italiano under 23, che Filippo Tortu detiene dal 2019 con 6.58, e si è fermato a un solo centesimo dal minimo per gli Europei Indoor, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Awuah Baffour tornerà in gara il prossimo fine settimana ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani juniores e promesse.

Nel pomeriggio è tornato in gara anche Zane Weir, Campione d’Europa indoor che tra poco più di un mese sarà chiamato a difendere il titolo continentale. L’azzurro ha vinto la gara di getto del peso andata in scena a Nordhausen (Germania), scagliando l’attrezzo a 20.53 metri e battendo un rivale di qualità come lo statunitense Roger Steen (20.02): una buona prestazione dopo il lungo raduno a Stellenbosch (Sudafrica) insieme a Leonardo Fabbri. Il nostro portacolori sarà impegnato il prossimo 2 febbraio a Rochlitz, con il chiaro intento di migliorare la misura odierna.

Alice Mangione si è invece espressa in 53.04 sui 400 metri a Nantes (Francia), chiudendo a meno di mezzo secondo dal proprio personale in sala (52.60) e siglando il terzo tempo della sessione. Nella stessa località vanno annotati anche i risultati di Francesco Pernici (quarto sugli 800 metri in 1:47.35), Elisa Di Lazzaro (8.11 in batteria sui 60 ostacoli, poi 8.15 in finale) e Irene Siragusa (7.50 sui 60 metri). Simone Barontini ha vinto i 400 metri ad Ancona in 47.39, alla sua prima uscita stagionale.