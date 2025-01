Aryna Sabalenka domina Mirra Andreeva e vola ai quarti di finale degli Australian Open

Tutto facile per Aryna Sabalenka. La n.1 del mondo prosegue nella sua avventura a Melbourne per la conferma del suo titolo negli Australian Open. Sul campo della Rod Laver Arena, la bielorussa ha letteralmente dominato contro la giovane russa Mirra Andreeva (n.15 del ranking), presa letteralmente a pallate dalla potenza della n.1 del mondo.

6-1 6-2 lo score in 63′ di gioco, favorevole alla nativa di Minsk che approda ai quarti di finale dove incontrerà l’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.32 WTA), a segno contro la croata Donna Vekic (n.19 del ranking). Sabalenka ha ottenuto il 18° successo consecutivo nei singoli incontri di questo Major e il decimo approdo ai quarti negli Slam.

Nel primo set la n.1 WTA non ci mette troppo tempo ad andare in fuga. Andreeva non sembra avere le idee molto chiare sul modo di contrastare la sua avversaria, che invece esegue il proprio spartito con grande attenzione. La bielorussa fa partire pallate da ogni lato del campo che si traducono nel doppio break del quarto e sesto game, suggellato dal 6-1 in appena 24′ di gioco, con la Aryna che perde nei turni in battuta solo tre punti.

Nel secondo set la musica non cambia e Sabalenka scappa via nel terzo game. La russa prova a reagire, ma la sua avversaria trova sempre le contromisure alle proprie iniziative. Ci sono chance da una parte all’altra di break e di contro-break, ma nel settimo game c’è la resa definitiva di Andreeva, che capitola nel gioco successivo sul 6-2.

Leggendo le statistiche, si notano le grandissime difficoltà della n.15 del mondo nella gestione dei turni in battuta, col 56% dei punti vinti con la prima e il 37% con la seconda. Un match senza storia.