Andy Roddick risponde a Kyrgios: “Perde tempo a postare siringhe e commentare la vita di altri”

Nick Kyrgios ha ripetutamente attaccato Jannik Sinner nel corso degli ultimi mesi, accusandolo più volte in merito alla positività riscontrata al Clostebol nel mese di marzo e da cui il numero 1 del mondo è stato assolto dall’ITIA (il tribunale indipendente). La WADA ha presentato ricorso al TAS e il tennista italiano dovrà affrontare un processo nei prossimi mesi, ma nel frattempo deve fare i conti con le continue provocazioni dell’australiano attraverso i canali social.

Nick Kyrgios ha punzecchiato anche lo statunitense Andy Roddick, ex numero 1 del punto che ha sempre esaltato l’azzurro. Proprio per questo motivo l’americano ha voluto rispondere durante il suo podcast: “Il suo talento è il motivo per cui non riesco a smettere di guardarlo e proprio per questo penso che sia troppo bravo per passare il tempo a postare siringhe su Twitter o commentare la vita degli altri giocatori fuori dal campo, continuando a lanciare ombre per ottenere click e like“.

Andy Roddick ha poi proseguito: “È una cosa che odio l’attenzione su di lui ci sarà se riuscirà a giocare un buon Australian Open e spero che lui sappia che lo guarderemo per quello che sa fare con la racchetta e non perché si inserisce in conversazioni stupide e petulanti“. Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 10 gennaio per disputare un incontro di esibizione contro il greco Stefanos Tsitsipas, poi sarà chiamato a difendere il titolo agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne.