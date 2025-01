Ambesi: “Speravo in Sinner-Kyrgios, ma non sarebbe stato un match allenante”

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha commentato i temi d’attualità della realtà tennistica nel corso dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. Quest’oggi è andato in scena il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2025, ma l’approfondimento inizialmente si è concentrato su quanto detto e fatto da Nick Kyrgios.

Il tennista australiano ha fatto parlare più per quanto messo in mostra sui social che sul campo da gioco, anche per via di un infortunio. I continui attacchi nei confronti di Jannik Sinner, in particolare, ma anche della polacca Iga Swiatek, hanno portato Ambesi a una riflessione: “Il tanto vituperato mondo del calcio, usa il deferimento per situazioni di questo genere. Dopodiché ci sono multe e sospensioni”, le prime parole del giornalista/analista.

“Ho visto che un gruppo di appassionati ha inviato una lettera all’ATP affinché si ponesse un freno perché il tutto è un attacco al sistema. Iniziativa lodevole, però mettiamoci anche nei panni d’ATP. Ma cosa può fare? Se lo multi, è milionario e se la ride, se lo squalifichi a che serve visto quanto poco gioca…È difficile mettere mano a questa situazione e siamo arrivati a un punto di non ritorno. È chiaro che lui si è immedesimato in questa parte e anche molti lo stanno seguendo. Questo non è positivo, perché si descrive in maniera negativa tutto. Le velate accuse, i post con delle siringhe, siamo arrivati a un livello di squallore incredibile. La stessa ATP e Sinner possono fare causa, ma poi? Non ho idea della conclusione, vorrei la soluzione e non la vedo. Sono sbigottito. A questo proposito, grandi applausi per l’intervento di Andy Roddick“, ha sottolineato Ambesi.

E poi sul percorso di Jannik Sinner: “L’anno scorso fu devastante, vinse con irrisoria facilità match non banali e poi ci fu quella partita contro Djokovic in cui un set fu concesso, ma il dominio fu assoluto. E poi la finale ce la ricordiamo. Io credo che le condizioni meteo avranno un loro peso. Sognavo un primo match contro Kyrgios, ma poi ripensandoci è meglio, così perché una partita contro l’australiano non sarebbe sufficientemente allenante“.

A conclusione, Ambesi ha dedicato poche parole anche a quanto dichiarato dalla CEO di ITIA, Karen Moorhouse, relativamente al caso di positività al Clostebol di Sinner: “Quelle dichiarazioni sono state chiaramente fraintese e riportate male. Ora come ora, l’unica cosa è attendere quello che il TAS deciderà“.