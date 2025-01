AlUla Tour 2025: arrivano anche le salite nella corsa saudita. Attesa per Pidcock e i velocisti

Si corre in tre continenti diversi in questo inizio di stagione per il ciclismo su strada al maschile. In Australia è scattato il World Tour, c’è spazio anche per le corse spagnole che fanno da antipasto a ciò che sarà in primavera, ma nel frattempo scatta anche l’AlUla Tour 2025 in Arabia Saudita.

PERCORSO

Novità nel percorso di questa stagione, inserita anche una seconda tappa molto dura che prevede la scalata alla Bir Jaydah Mountain Wirkah: breve, ma durissima, con 2,9 chilometri al 9,2%.

Tappa 1 (28/01): Al Manshiyah Train Station – Al Manshiyah Train Station (142.7 km)

Tappa 2 (29/01): AlUla Old Town – Bir Jaydah Mountain Wirkah (157.7 km)

Tappa 3 (30/01): Hegra – Tayma Fort (180.6 km)

Tappa 4 (31/01): Maraya – Skyviews of Harrat Uwayrid (140.9 km)

Tappa 5 (01/02): AlUla Camel Cup track > AlUla Camel Cup track (169.6 km)

FAVORITI

L’uomo più atteso, andando a guardare la startlist, è sicuramente Tom Pidcock: il britannico, dopo le tante polemiche nel finale della scorsa stagione, è al debutto con la maglia della Q36.5 Pro Cycling Team e sarà il favorito per il successo finale. A sfidarlo l’irlandese Eddie Dunbar ed il veterano Rafal Majka. Occhi puntati in chiave volate ovviamente sul campione d’Europa Tim Merlier, su Dylan Groenewegen e sull’ex campione continentale Fabio Jakobsen.

ITALIANI

Sono undici gli azzurri al via. Curiosità nel vedere le prestazioni di Alessandro Romele e Nicolò Buratti, che potranno farsi valere anche in chiave classifica generale. Per le volate invece proverà a lanciarsi il giovane Alberto Bruttomesso.