Alcaraz, Zverev, Djokovic o un Mister X: chi sarà l’avversario più duro per Sinner agli Australian Open?

Pochi giorni e il 2025 tennistico arriverà già a picchi di calore mica da ridere. L’Australian Open sarà uno dei primi grandi eventi sportivi di questa annata e l’Italia ci arriva speranzosa e baldanzosa, sapendo di avere tra le proprie fila il numero 1 al mondo e campione in carica Jannik Sinner, che intanto attende di sapere il suo destino per la questione Clostebol. Ma intanto il ragazzo di Sesto Pusteria non ci pensa e ha mente solo per lo Slam.

Ovviamente però, essendo lui l’uomo sul trono, ha il bersaglio più grosso di tutti sulla schiena, e tutti vorranno colpirlo proprio al centro. Come Carlos Alcaraz, che dopo due anni di assenza sarà al via dello Slam oceanico con ambizioni bellicose, di rendere il 2025 il suo anno, per schiodare Jannik dal trono che sembrava soltanto suo fino a dodici mesi fa. Chissà, magari Melbourne sarà il teatro del primo Sinneraz come finale Slam…

Vorrà riprendersi il ruolo di comandante assoluto in Australia Novak Djokovic, che vede l’orologio ticchettare sempre di più. La sconfitta di Brisbane contro Reilly Opelka lascia qualche perplessità in merito, ma è sempre l’uomo più titolato al mondo negli Slam, a caccia del titolo numero 100 in carriera. E di norma il cemento australiano è il suo terreno di caccia preferito…

Oppure sarà il turno di Alexander Zverev, salito con merito fino al numero 2 al mondo grazie a un 2024 di livello assoluto incamerando due 1000. Ma intanto, quando si tratta di fare sul serio, il teutonico ha evidenziato qualche problemino di troppo, vedi la semifinale delle ultime Finals. L’inseguimento al primo Slam continua e vuole spezzare un digiuno che, per un tennista della sua caratura, non è meritevole.

Ma sappiamo come la rosa sia ampia tra coloro che vogliono fare lo scalpo a Jannik. Probabilmente tutto il tabellone principale degli Australian Open. Da Andrey Rublev a Daniil Medvedev, passando per Nick Kyrgios che ha già promesso battaglia provando a portarsi dalla sua parte il pubblico di casa. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo battere il tennista più forte della scorsa annata…