Alcaraz rivela un pensiero su Sinner: “Quando lo vedo vincere…”

Gli Australian Open 2025 sono ufficialmente incominciati. Il primo torneo del Grande Slam della stagione ha preso il via nella notte italiane e ci permetterà di capire se Jannik Sinner sarà in grado di bissare l’impresa di un anno fa, quando superò Daniil Medvedev in una finale indimenticabile conclusa al quinto set. Il russo sarà uno dei pretendenti al successo finale, ma il rivale numero 1 dell’altoatesino non potrà che essere Carlos Alcaraz.

Dopotutto, nel 2024, sono stati proprio Jannik Sinner e lo spagnolo ad essersi spartiti i titoli Major. Due a testa. Il segno che si sta aprendo una nuova era del tennis. Una rivalità che ci regalerà spettacolo ed emozioni nei prossimi anni. Un nuovo capitolo, come detto, lo vedremo proprio a Melbourne, anche se Carlitos e Jannik potranno incontrarsi solamente in una eventuale finale.

Lo spagnolo classe 2003 sa quanto sarà importante questo torneo e sa che non sarà semplice detronizzare il nativo di San Candido, reduce da un finale di 2024 sensazionale tra Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai, US Open, ATP Finals e Coppa Davis-bis. Lo ha confermato lo stesso murciano in conferenza stampa: “Quando si affrontano i migliori giocatori al mondo devi fare qualcosa di diverso come preparazione e approccio mentale. Quando affronto Jannik so che devo giocare al meglio se voglio pensare di vincere: se incappi in una brutta giornata contro di lui sai che al 99% perderai. E’ quello a cui penso quando so che dovrò sfidarlo”.

Un attestato non di poco conto, al quale si aggiunge una rivelazione davvero importante. La rivalità sta nascendo e crescendo sempre più, dando stimoli notevoli a Carlos Alcaraz. Un po’ come il suo grande idolo Rafa Nadal, che si nutriva di questi aspetti per elevare il proprio gioco: “Vederlo in vetta o mentre solleva trofei importanti mi spinge ad allenarmi più intensamente ogni giorno ed a pensare a cosa dovrei migliorare per affrontarlo. Questa rivalità è davvero importante per me”.