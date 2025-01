Aerials: Qi e Peel trionfano anche nella seconda prova alla Coppa del Mondo di Lac-Beauport

Termina con i trionfi di Guangpu Qi e di Laura Peel la terza tappa valida per il circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità aerials, andata in scena questa settimana sulle nevi di Lac-Beauport senza alcun atleta italiano in lizza.

Il cinese Qi, vincitore anche dell’appuntamento di ieri, ha sbaragliato la concorrenza proponendo un Back Full-Full-Full valutato la bellezza di 110.56, score maturato grazie ai 5.8 della fase di air, i 13.6 di form, i 7.9 di LDG. A cinque lunghezze di distanza si è invece accomodato Xindi Wang, artefice di un Back Double Full-Full-Full valutato 105.88, dieci punti in più rispetto al padrone di casa Emile Nadeau, piazzatosi sul gradino più basso del podio con lo stesso salto del primo classificato, ma con un giudizio di 95.98.

Bis schiacciante in campo femminile per l’oceanica Peel, anche lei autrice di Back-Full-Full-Full che ha ricevuto un riscontro di 102.17. A distanza siderale il resto della truppa. La statunitense Karenna Elliot si è infatti attestata in seconda posizione con un Back Full-Double Full che non è andato oltre 87.42, mentre l’australiana Aireigh Frigo ha ottenuto la terza moneta con un Back Lay-Full da 76.85.

Nella classifica generale Qi guida le operazioni con 245 precedendo i connazionali Jiaxu Sun (oggi fuori dalla top 3) con 167 e Li con 150. Peel leader invece nella graduatoria femminile con 210, seguita da Mengtao Xu, nelle retrovie nella giornata odierna, seconda con 184. Terzo posto per la statunitense Karenna Elliot con 160. La prossima tappa si svolgerà il 7 febbraio a Deer Valley.