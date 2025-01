Adrien Van Baveren conquista la quinta tappa tra le moto nella Dakar. Sanders rimane in vetta alla classifica generale

Il responso è arrivato nelle moto in questa quinta tappa della Dakar 2025. La Alula-Hail di 428 km (speciale) ha sorriso al pilota francese della Honda Adrien Van Beveren. L’alfiere della Casa nipponica ha saputo interpretare meglio di altri questa frazione e si è aggiudicato con merito la prova, facendo la differenza anche in termini di navigazione.

Dopo un inizio un po’ sottotono, infatti, il transalpino da metà di questa stage ha cambiato marcia e per i principali concorrenti di questa Dakar c’è stato poco da fare. Alla fine della fiera, il più vicino degli inseguitori è stato l’argentino Luciano Benavides che ha concluso a 1’13” dalla vetta, mentre ‘Nacho’ Cornejo sulla Hero è giunto al traguardo con un ritardo di 2’44”.

Ross Branch, che sembrava lanciato a un certo punto verso il successo, ha perso terreno negli ultimi 100 km e si è classificato in quarta posizione con un ritardo di 4’33”, immediatamente davanti allo statunitense Ricky Brabec (Honda) distanziato di 4’43”. Se andiamo a fare delle valutazioni sulla classifica generale, l’australiano Daniel Sanders può sorridere.

L’aussie, in sella alla KTM, ha saputo gestire molto bene la situazione, limitando al minimo i danni e concludendo molto vicino a Brabec, ovvero in sesta posizione a 4’55” da Van Beveren e a precedere l’altro statunitense Skyler Howes (Honda), settimo a 5’53”, e lo spagnolo Tosha Schareina (Honda) a 6’31” dal vincitore. In definitiva. Sanders comanda la graduatoria complessiva con 30h 12′ 15″ e un margine di vantaggio su Schareina di 15’02” e 24’31” su Van Beveren. Quest’ultimo ha ottenuto la sua prima vittoria dell’anno e la sua sesta alla Dakar, tante quante il suo connazionale Gilles Picard nell’albo d’oro del rally raid.